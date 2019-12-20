Синьцзян: активная защита прав человека на жизнь, здоровье и развитие

Синьцзян неуклонно и решительно подавляет насильственные террористические преступления и экстремизм, защищает права и безопасность народа в соответствии с законом.

Защита прав человека на жизнь, здоровье и развитие рассматривается как отправная и конечная точка работы. К тому же в полной мере осуществляются принципы Конституции КНР в отношении уважения и защиты прав человека посредством местного законодательства, включая борьбу с насильственными преступлениями и экстремизмом. В последние годы на основе Конституции и связанных с ней законов, а также с учетом реальных ситуаций в Синьцзяне были приняты Меры по осуществлению Закона о борьбе с терроризмом КНР в Синьцзян–Уйгурском автономном районе, Правила дерадикализации Синьцзян–Уйгурского автономного района и другие законы. Было определено, что терроризм не является этнической или религиозной проблемой. Категорически запрещается связывать работу по борьбе с терроризмом и дерадикализацией с конкретными этническими группами и религиями. Создана установка уважать свободу граждан в отношении религиозных убеждений и этнических обычаев.

Кроме того, лица, которые были подвергнуты провокации, принуждению или привлечены к участию в террористической или экстремистской деятельности, вызывающей реальную опасность, но не приведшей к реальным тяжелым последствиям, не должны быть осуждены или даже могут быть освобождены от наказания, если признали свою вину.

Центр профессионального образования и подготовки предоставит им бесплатное обучение профессиональным навыкам, возможность овладения правовыми знаниями, языковыми навыками, а также позаботится о трудоустройстве.

На протяжении последних трех лет в Синьцзяне не было террористических актов. Это соответствовало горячим ожиданиям людей всех этнических групп в отношении безопасной и стабильной жизни во всех сферах. Это гарантировало основные права – на жизнь, здоровье и развитие людей. Соответствующие меры были высоко одобрены и искренне поддержаны людьми всех этнических групп в Синьцзяне.

Практика доказала, что борьба с терроризмом и работа по дерадикализации в Синьцзяне соответствуют духу и требованиям национального закона. Эти меры также являются важной составляющей борьбы международного сообщества с терроризмом. Они соответствуют целям и принципам Организации Объединенных Наций в борьбе с терроризмом и защите основных прав человека.

Правительство Синьцзяна стремится обеспечить равенство граждан перед законом и гарантирует, что представители всех этнических групп в полной мере пользуются всеми правами, предоставленными Конституцией и законом. Постоянный комитет Собрания народных представителей Синьцзяна осуществляет свои полномочия в полном соответствии с законом в целях обеспечения реализации Конституции и законов о региональной этнической автономии, представительстве и выборах в Синьцзяне. Для обеспечения того, чтобы все этнические группы, особенно немногочисленные, участвовали в управлении делами государства в соответствии с законом, были разработаны подробные правила применения избирательного закона.

В настоящее время в Синьцзяне были избраны 61 589 членов Собрания народных представителей (из которых 42 997 - представители этнических меньшинств, что составляет 69,81% от общего числа). Они отражают интересы 25 миллионов населения всех этнических групп Синьцзяна. Председатель Синьцзян–Уйгурского автономного района, губернаторы пяти автономных округов и главы шести автономных уездов - все они относятся к этническим меньшинствам, которые представляют региональную автономию. Кадры различных этнических меньшинств сыграли важную роль в укреплении социальной и долгосрочной стабильности в Синьцзяне. В 2019 г. число государственных служащих из числа национальных меньшинств в регионе достигло 91 076 человек, что составляет 40,24% от общего числа кадров. Среди них на долю женщин - представительниц национальных меньшинств - приходится более 66% от общего числа женских кадров в регионе. Язык и культура национальных меньшинств уважаются, наследуются и развиваются.

Постоянный комитет Собрания народных представителей Синьцзяна разработал местные нормативные акты, касающиеся языков автономной области, а также положения о мусульманских продуктах питания, о защите музыкального искусства мукамов, о защите исторических и культурных городских кварталов и охране исторических зданий. Древние памятники были внесены в национальные реестры охраняемых ключевых культурных реликвий. Уйгурское искусство мукамов, кыргызский эпос "Манас" и т.д. включены в Список произведений нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В Синьцзяне этнические языки и культура широко применяются и развиваются в судебной, административной, образовательной, печатной и издательской сферах, на радио и телевидении, в Интернете, а также в социальных и общественных делах.

В Синьцзяне люди всех этнических групп политически равны независимо от их численности и различий в религиозных убеждениях. Они имеют равные права и обязанности. Люди всех этнических групп могут эффективно выражать свои требования и пользоваться правом управлять страной и решать социальные вопросы в соответствии с законом.

Правительство Синьцзяна решительно защищает национальное единство и нацелено на религиозную гармонию, гарантирует процветание и развитие людей всех этнических групп. В целях всемерного продвижения дела национального единства и прогресса, а также содействия общему процветанию всех этнических групп правительство Синьцзяна разработало положение о работе в области этнического единства и прогресса в автономном районе. Инициативы направлены на создание такой социальной среды, в которой этнические группы учатся вместе, работают вместе и живут вместе. Положение о религиях в автономном районе было сформулировано так, чтобы гарантировать гражданам свободу вероисповедания, а истинная религиозная деятельность защищалась в соответствии с законом. В настоящее время приняты эффективные законы и нормативные акты для создания прочной законодательной основы для поддержания социальной долгосрочной стабильности.

За 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики в Синьцзяне было сформировано, развито и укреплено равенство, солидарность, взаимопомощь всех этнических групп, а также дружественные этнические и религиозные отношения. Нынешняя экономика Синьцзяна продолжает развиваться, общество гармонично и стабильно, условия жизни народа постоянно улучшаются. Мы твердо уверены, что никакая сила не сможет остановить прогресс Синьцзяна!