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Кыргызстан инициирует меры по устранению барьеров в ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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Устранение барьеров и препятствий различного характера во взаимной торговле между государствами Евразийского экономического союза стало одной из главных тем, рассмотренных в ходе состоявшегося в Москве международного круглого стола "Интеграция в Евразийское пространство. Будущее и перспективы". О предложениях по этому поводу со стороны Кыргызстана участникам дискуссии рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов.

"Кыргызстан с момента полноправного членства в ЕАЭС активно выступает за системную и методологическую работу по устранению таких барьеров, поскольку эффективность и действенность Союза зависит от способности каждой стороны нашего объединения создавать равные конкурентные условия как внутри него, так и во взаимодействии с третьими странами", - подчеркнул посол. И в качестве одного из приоритетов выделил вопросы, касающиеся таможенного регулирования.

Дипломат напомнил, что Кыргызстан уже внес на рассмотрение в Евразийскую экономическую комиссию предложение о проведении "тройного" таможенного контроля, с участием представителей заинтересованных сторон из числа стран-членов Союза и Евразийской экономической комиссии. "Ожидаем, что этот вопрос будет обсужден на ближайших заседаниях Комиссии", - сказал Джекшенкулов.

"Особого внимания, - продолжил он, - заслуживает инициатива президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова по совершенствованию наднациональной системы Евразийского экономического союза. По нашему мнению, усиление полномочий Комиссии и наделение ее дополнительной компетенцией способствовала бы решению спорных вопросов между участниками в торговых операциях внутри Союза"

Согласно оценкам экспертов, при дальнейшем развитии ЕАЭС не исключается существенный разрыв между показателями экономик малых и крупных стран, входящих в него. "Для смягчения такого рода экономического "шока" возможной интеграционной подушкой безопасности, в том числе, для стран - претендентов на членстве в ЕАЭС, могло бы стать создание, по предложению кыргызской стороны, Института развития Союза. Выражаем надежду, что эта инициатива станет предметом дальнейшей содержательной дискуссии на площадке Евразийской экономической комиссии. В свою очередь, Кыргызстан будет активно принимать участие в этой работе", - заверил Аликбек Джекшенкулов.


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URL: https://www.vb.kg/384243
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