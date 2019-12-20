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Эксперты ЕАБР: В развитии Кыргызстана важная роль принадлежит золоту

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- Евгений Денисенко
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Экономики Армении, Кыргызстана и Таджикистана подвержены воздействию колебаний цен и спроса на биржевые товары. Об этом сообщается в материалах Евразийского банка развития.

В частности, эксперты ЕАБР подчеркивают, что в экономическом развитии Кыргызстана важная роль принадлежит индустрии золота.

Производство драгоценного металла, как отмечается, является крупнейшей отраслью промышленности республики, а на поставки золота за рубеж приходится около 40 процентов ее экспорта. В целом, согласно данным Статистического комитета КР, удельный вес предприятий по разработке месторождения Кумтор в ВВП в 2018 году составил 8,6 процента.

"Большая роль биржевых товаров в экономиках Армения, Кыргызстана и Таджикистана может обусловливать наличие опосредованного эффекта внешних шоков (в том числе нефтяных цен) на макропоказатели республик через их влияние на цены базовых и драгоценных металлов", - считают в ЕАБР.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов.


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URL: https://www.vb.kg/384244
Теги:
ЕАБР, золото, Кыргызстан, экономика
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