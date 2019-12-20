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Солдат Нацгвардии задержал мужчину, укравшего у женщины сумку

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- Екатерина Улитина
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Солдат Нацгвардии задержал подозреваемого в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

12 декабря в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась жительница столицы Т.Н. С просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот день примерно 20:20 часов находясь в микрорайоне "Джал" открыто завладели женской сумкой, внутри которой находились золотые ювелирные изделие, денежные средства в размере 1 тысячи долларов США и 24 тысячи сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района г.Бишкек и начато досудебное производство по статье 201 (грабеж) УК Кыргызской Республики.

В этот день, примерно в 20:20 часов неподалеку от места совершения преступления находился солдат Национальной гвардии Кыргызской Республики А.А., который моментально отреагировал на крики заявительницы и увидел, как злоумышленник выхватив сумку у женщины попытался скрыться, после чего пустившись в погоню, задержал правонарушителя А.М. 1993 года рождения и передал прибывшим сотрудникам милиции второго отдела городской милиции УВД Ленинского района. Подозреваемый А.М. был доставлен в следственную службу и в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия и оперативные мероприятия в рамках досудебного производства по установлению возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям совершенных на территории столицы.


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URL: https://www.vb.kg/384245
Теги:
грабеж, задержание, Бишкек, Нацгвардия, УВД
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