Генпрокуратура: Действия Токтакунова направлены на дискредитацию госорганов

В Генеральной прокуратуре опровергли слова адвоката Нурбека Токтакунова, что его заявление в главный надзорный орган не был принят и зарегистрирован в ЕРПП. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

По данным ведомства, Генеральная прокуратура КР относительно публикации адвоката Токтакунова сообщает: В социальных сетях распространена публикация под заголовком "заявление Президенту об освобождении Генпрокурора от должности за покрывательство Раимбекова Матраимова принято канцелярией Президента".

"Изучив приведенные доводы адвоката, надзорный орган сообщает, что заявление Н.Токтакунова Генеральной прокуратурой рассмотрено в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики объективно и в срок.

В целях обеспечения принципа всесторонности при рассмотрении обращения адвоката Нурбека Токтакунова его заявление от 10.12.2019 года зарегистрировано в автоматизированную базу данных ЖУИ Генеральной прокуратуры КР и на следующий же день передано в ГСУ ГКНБ КР для рассмотрения и разрешения в рамках имеющего досудебного производства.

Следует отметить, что следственным подразделением Госкомитета национальной безопасности осуществляется досудебное производство, зарегистрированное 25.06.2019 года по признакам преступления, предусмотренного ст.215 УК Кыргызской Республики (легализация (отмывание) преступных доходов), поводом для которой явилась публикация "Азаттык" под заголовком "Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи" по факту вывода из Кыргызстана через различные банки 700 млн. долларов США. В связи с чем, доводы заявителя будут проверены в рамках указанного уголовного дела, о чем Токтакунов был своевременно уведомлен.

Таким образом, со стороны Генеральной прокуратуры заявление Токтакунова не было укрыто от регистрации и требования ст.149 Уголовно-процессуального кодекса КР нарушены не были.

В связи с чем, обращения в социальных сетях относительно укрытия от учета его заявления свидетельствуют о незнании действующего законодательства Токтакуновым и направлено на дискредитацию государственных органов в целом, что вводит в заблуждение общественность", - говорится в сообщении ГП КР.