В Канте молодежь бесплатно учат, как вести бизнес

Рассчитанный на три месяца обучающий проект "Лагерь предпринимательства" реализуется при поддержке посольства США в Кыргызстане в Американском уголке Чуйской областной библиотеки, которая находится в городе Кант. Занятия проводятся два раза в неделю в нерабочее, вечернее, время. Обучение проходят 30 человек.

Спикерами выступают представители местных и столичных успешных компаний. Они рассказывают историю создания и развития фирм, демонстрируют выпускаемую продукцию, отвечают на многочисленные вопросы молодых начинающих предпринимателей и тех, кто планирует открыть свое дело. Разговор идет в основном о том, как добиться успеха в бизнесе

Показательно, что такие встречи длятся не менее трех часов. Как поделилась Зарина - спикер занятия, которое прошло вчера, ей есть что сказать – начав с нуля, он создала обучающую студию в сфере салонного бизнеса, выпускники которой востребованы как в Кыргызстане, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Слушатели же, можно сказать, как губка впитывают полезную для них информацию.

Для начинающих предпринимателей организовывают также выезды на успешно действующие предприятия. Они побывали, к примеру, в многопрофильной фирме в селе Новопокровка, где им показали молочную ферму, цеха по производству вина и многие другие объекты. Увиденное произвело на слушателей впечатление, здесь они воочию увидели и убедились в том, что в Кыргызстане есть предприятия, где дела идет в гору.

Занятия с молодежью проводят даже спикеры из европейских стран. Так, на днях по скайпу советы по самодисциплине им давал успешный французский бизнесмен с кыргызстанскими корнями.

- Для тех, кто начинает свое дело, самое главное – преодолеть страх перед неизвестностью и побороть сомнения. Надо поменять мышление, - считает Зарина. – Но хороших идей, рвения и амбиций тоже недостаточно, конечно же, нужно учиться, приобретать определенные знания, постоянно повышать уровень квалификации, развиваться и двигаться вперед.

С поиском спикеров, по словам директора Чуйской областной библиотеки Тамилы Каджиевой, у них не было проблем. Потому что многие представители сегодняшнего поколения молодых сами ищут площадки, где могли бы поделиться опытом и, возможно, что-то перенять для себя, чему-то научиться.

Кстати, в группу обучающихся молодых предпринимателей, попали отнюдь не все желающие. При отборе учитывались возраст, мотивация и другие критерии. Пройти обучение хотели многие старшеклассники, которые буквально рвутся в бизнес. Однако в проект могли попасть только кыргызстанцы в возрасте от 18 до 42 лет.

К слову, Чуйская областная библиотека из обычного хранилища книг давно превратилась также в учебный центр, клуб по интересам и универсальную площадку для контактов, где реализуются десятки проектов по самым различным направлениям. Благодаря сотрудничеству со многими местными и международными организациями, библиотека пополняет свои запасы новыми изданиями, оснащается современной техникой и успешно использует потенциал электронной литературы.

Здесь можно пройти обучение на языковых, компьютерных, других курсах, стать участником проекта или мероприятия, освоить какое-нибудь ремесло, рукоделие и параллельно выучить английский язык. Неудивительно, что в библиотеке всегда многолюдно.