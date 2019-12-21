В КР продлевают срок действия "временных" водительских удостоверений

Правительство Кыргызской Республики намерено продлить срок действия "временных" водительских удостоверений до 15 февраля 2020 года с тем, чтобы все граждане успели их обменять на водительские удостоверения нового образца. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как известно, с декабря 2019 года в Кыргызской Республики введены в оборот водительские удостоверения нового образца. На сегодня проводится работа по замене ранее выданных водительских удостоверений со сроком действия до 31 декабря 2019 года (условно называемые "временные") на постоянные.

Выдача водительских удостоверений осуществляется в штатном режиме, доставка в территориальные подразделения государственного учреждения "Унаа" производится государственным предприятием "Кыргыз почтасы".

Принимая во внимание неудобства, вызванные большими очередями при замене водительских удостоверений, Правительство Кыргызской Республики намерено продлить срок действия "временных" водительских удостоверений до 15 февраля 2020 года с тем, чтобы все граждане успели их обменять на водительские удостоверения нового образца.

В настоящее время соответствующий проект решения находится на согласовании в Аппарате Правительства КР.