Кыргызстанец прошел в полуфинал телешоу "Голос"

Певец из Кыргызстана Нуржигит Субанкулов стал участником полуфинала известного российского телевизионного проекта "Голос". В четвертьфинале он исполнил песню "Батарейка" группы "Жуки" на мотив хита американского певца Рэнди Ньюмана в исполнении Джо Кокера "You Can Leave Your Hat On" (в свое время он прозвучал в фильме "Девять с половиной недель").

Напомним, что первоначально Субанкулов состоял в команде Валерия Сюткина. Но на предыдущем этапе последний, выбирая, согласно условиям конкурса, одного из трех своих воспитанников, отдал предпочтение Арсену Мукенди. И тогда Нуржигита взял в свою команду Константин Меладзе.

На сей раз из этой команду на сцену, исполняя каждый свой номер, Даниил Королев, Нуржигит Субанкулов и Аскер Бербеков. По итогам их выступлений Меладзе распределил, как наставник, 100 процентов своих голосов голоса следующим образом: соответственно 20, 30 и 50. Затем состоялось зрительское голосование. В результате в полуфинал прошли Нуржигит Субанкулов и Аскер Бербеков.