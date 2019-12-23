С 1 января закрывается пункт пропуска "Ак Жол" на границе с Казахстаном

С января 2020 года временно будет приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов через пункт пропуска "Акжол-автодорожный" (КР) – "Кордай-автодорожный" (РК) на кыргызско-казахстанской государственной границе.Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

Пограничная служба отмечает, что в Чуйской области на границе с Казахстаном расположены еще пять пунктов пропуска: "Ак-Тилек - автодорожный", "Токмок-автодорожный", "Кен-Булун-автодорожный", "Каинды-железнодорожный", "Чалдыбар-автодорожный".

КПП "Ак-Тилек - автодорожный" - многосторонний пункт пропуска осуществляет пропуск только транспортных средств с грузом. Пункт пропуска расположен около с.Хунчи Иссык-Атинского района, Чуйской области.

КПП "Токмок-автодорожный" - двусторонний пункт пропуска осуществляет пропуск лиц и транспортных средств. Пункт пропуска расположен вблизи возле моста им.Ю.Дунларова, вблизи г.Токмок.

КПП "Кен-Булун-автодорожный" - двусторонний пункт пропуска осуществляет пропуск лиц и транспортных средств. Пункт пропуска расположен около с.Кен-Булун.

КПП "Каинды-железнодорожный" - многосторонний пункт пропуска осуществляет пропуск лиц и грузов, следующих железнодорожным транспортом. Пункт пропуска расположен около г.Каинды.

КПП "Чалдыбар-автодорожный" - многосторонний пункт пропуска осуществляет пропуск только лиц, транспортных средств и грузов. Пункт пропуска расположен около с.Чалдыбар Панфиловского района, Чуйской области.

Все пункты пропуска функционируют круглосуточно.

В настоящее время проводятся переговоры с казахстанской стороной об осуществлении пропуска граждан третьих стран через пункты пропуска "Токмок-автодорожный" и "Кен-Булун-автодорожный".