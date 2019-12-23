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Основные зимние проблемы с автомобилями

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- ВБ
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Самые частые технические проблемы с автомобилем в зимнее время проанализировали эксперты служб эвакуации и техпомощи и дали рекомендации, как их избежать.

Среди самых распространенных зимних неприятностей - проблемы запуска двигателя. Причиной этого становятся неполадки с зажиганием или в топливной системе, неисправности стартера, а чаще всего - севший аккумулятор. Поэтому рекомендация тут одна - продиагностировать эти системы автомобиля еще до наступления зимы и устранить неполадки, если они есть. Ведь в теплое время многие из перечисленных проблем никак не проявляются или не являются серьезными помехами для эксплуатации, а в холода "внезапно" о себе заявляют.

Еще одним решением может стать дополнительная теплоизоляция моторного отсека и аккумулятора (последний в этом случае можно даже оснастить еще и специальной системой обогрева), а также установка предпускового подогревателя. Это поможет купировать или полностью устранить трудности с запуском и заодно повысить комфорт в салоне.

Примерзание дверей, стекол и щеток стеклоочистителей - также весьма неприятные зимние проблемы. Причем первая создает серьезные трудности, не давая попасть в автомобиль.

Ни в коем случаем нельзя пытаться решить ее силой и дергать дверь. В машину вы, может быть, и попадете, но уплотнители могут не пережить "штурма" и потребовать замены. В таких случаях имеет смысл сначала попробовать открыть другие двери и даже багажник (в пятидверках). Часто двери замерзают только с одной - наветренной стороны. Еще одно решение - прогревание салона (если есть возможность сделать это удаленно): уплотнители оттают и "отпустят" дверь.

А еще лучше, не дожидаясь описанных трудностей, периодически обрабатывать резиновые детали силиконовым составом. Дворники же можно просто поднимать вверх, оставляя машину, - так они точно не примерзнут, хотя есть риск, что ими заинтересуются хулиганистые подростки. Ну а если дворники все же примерзли, лучше дождаться, пока обогрев ветрового стекла сделает свое дело и освободит щетки из ледяного плена.

Очень часто даже при включенном вентиляторе и обогреве салона на стеклах остается мутная пелена. Главными причинами могут быть забившийся салонный фильтр или мусор и снег в коробке воздухопритока, расположенной перед ветровым стеклом. Фильтр в таких случаях необходимо заменить, выгрести из воздухопритока снег, лед, опавшие листья и все, что там скопилось.

Зимой также полезно время от времени включать кондиционер (например, на отапливаемых стоянках супермаркетов), что защитит уплотнения от пересыхания, а систему кондиционирования - от потери давления.

Если на морозе оставить машину после поездки на стояночном тормозе, тормозные колодки могут примерзнуть и заблокировать колеса. В этой ситуации лучше оставлять машину с ручной коробкой "на передаче", а с автоматом - в режиме паркинга. При наличии заметного уклона дороги можно дополнительно упереть вывернутые колеса в бордюр. Все это не следует понимать, как "не пользуйтесь ручником зимой". Наоборот - пользуйтесь хотя бы время от времени, чтобы он не закис, но не оставляйте на нем машину. Если же вас все–таки постигла неудача с примерзшими колодками, не пытайтесь сорвать их троганьем или буксировкой, вызывайте эвакуатор и везите машину в тепло.

Порой приходится оставлять машину в снегу, так как других вариантов просто нет. А после этого можно услышать странный шум, почувствовать вибрации и биение руля. Это значит, что снег сначала растаял на нагретых деталях (тех же тормозах, например), а затем замерз, и на колесах образовался дисбалансирующий груз. Тут все просто: езжайте поскорее на мойку и избавляйтесь от ледышек.

Автор: Леонид Владимиров


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URL: https://www.vb.kg/384266
Теги:
ремонт, автомобили, снег
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