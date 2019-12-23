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В соцсетях запустили флешмоб в поддержку Ширин Айтматовой

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- Екатерина Улитина
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После ареста Сыргака Кенжебаева в кыргызском сегменте социальных сетей, пользователи запустили флешмоб в поддержку его супруги экс-депутата ЖК Ширин Айтматовой.

Пользователи оставляют в своих постах цитаты из произведений Чынгыз Айтматова, отца экс-депутата с хештегом #поддержимШирин.

Цитатами классика делятся не только рядовые пользователи, но и политики. Лидер партии "Республика", депутат ЖК Мирлан Жеенчороев процитировал "Плаху": " Там, при стадах, находились люди, боги овец и они же овечьи рабы, те, кто сами живут, но не дают выживать другим, особенно тем, кто не зависит от них, а волен быть свободным…"

Депутат Алмамбет Шыкмаматов тоже вспомнил о творчестве Чынгыза Айтматова:

"Совершив черное дело, старик впервые в жизни сильно напился. Когда мальчик увидел, как Орозкул разделывал во дворе тушу, ему стало плохо. Он хотел стать рыбой, и уплыть далеко от этих жестоких, бессердечных людей, которые издевались над самой природой" Ч. Айтматов, Белый пароход.

Правда оба политика не стали сопровождать свои посты хештегами с именем Ширин Айтматовой.

Сама Ширин Айтматова и ее сторонники считают, что задержание и арест Сыргака Кенжебаева - это попытка властей оказать давление на дочь писателя и заставить ее прекратить деятельность движения Умут 2020, где она критикует власть за коррупцию.

Отметим, Сыргак Кенжебаев был задержан органами ГКНБ ночью 20 декабря по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Представитель китайской компании заявил, что за победу в тендере по проекту "Безопасный город" Сыргак Кенжебаев получил 350 тысяч долларов, однако условия договора, якобы, не были соблюдены.

Еще одно дело в отношении Кенжебаева расследуют в МВД.


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URL: https://www.vb.kg/384272
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Чингиз Айтматов, Ширин Айтматова, Мирлан Жеенчороев, Кыргызстан
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Комментарии
Самар
23.12.2019, 13:31

Ширин и Чингиз Айтматов совсем разные люди, вспомните что сделала Ширин для народа, а отец оставил  бесценный вклад в развитие народа. 

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Tudasuda
23.12.2019, 15:40

Какой бесценный вклад? Привел Акаева и продал всех нас туркам? Чушь собачья. Где развитие? Какое развитие? 100 человек из 5 миллионов стали олигархами? Это развитие?

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