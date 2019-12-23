Бывшим мэрам Бишкека вынесли приговор. Кулматов выйдет на свободу

Экс-мэра Бишкека Кубанычбек Кулматов признан виновным, его приговорили к штрафу в размере 5 миллионов сомов. Другой бывший градоначальник Албек Ибраимов приговорен к 15 годам лишения свободы.

Решение принял сегодня, 23 декабря, Ленинский районный суд Бишкека.

Кулматов и Ибраимов проходили подсудимыми по делу о коррупции. Кроме них на скамье подсудимых 12 человек. Всем вменяется обвинения в завышении объемов строительных работ при строительстве школы в жилмассиве Калыс Ордо. Кроме того, в ходе этого же процесса рассматривалось дело Албека Ибраимова о коррупции и растрате средств в ТНК "Дастан".

Гособвинение просило для Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова по 15 лет лишения свободы.