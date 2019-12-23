Ясновидящая: У Райымбека Матраимова нет плохих мыслей против народа

Завершается 2019 год, который был крайне насыщен на разного рода политические события. Каким будет следующий год для Кыргызстана? Ждать ли кыргызстанцам роста и благосостояния или нужно готовить себя к худшему сценарию. Этот вопрос редакция VB.KG адресовала ясновидящей Свете Тойгонбаевой, чьи некоторые предсказания ранее удивительным образом сбылись.

Еще раз напомним, в 2017 году она предсказала тогда еще действующему президенту Алмазбеку Атамбаеву увеличение числа его противников. Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимову предрекла аресты, а первому вице-премьер-министру Темиру Джумакадырову, ныне покойному, она и вовсе советовала быть осторожнее на дорогах.

По ее словам, в целом 2020 год для страны будет успешным, но для этого кыргызстанцев нужно приложить усилия.

- С одной стороны в Кыргызстане усиливается неблагоприятная ситуация. И в первую очередь ответственны за это депутаты, которые не работают, а занимаются только очернением друг друга. Самое главное они должны перестать винить во всем только президента и премьер министра, так как и они в какой-то мере ответственны. Поэтому еще раз повторю, в первую очередь необходимо провести обряд очищения Белого Дома. Если не сделать этого, то может быть очень тяжело.

Вот сейчас в Кыргызстане происходят митинги и пикеты, некоторые из которых преследуют неблаговидные цели. Люди прежде чем участвовать в них должны хорошенько подумать, в противном случае в Кыргызстане не скоро все наладится. В первую очередь люди должны успокоиться, для всего нужно время. Народ должен задуматься, куда мы идем, если мы продолжим так жить, то наше государство растащат по кусочкам.

Власть должна следить за соцсетями, где распространяются разного рода провокационные сообщения и которым простой народ зачастую верит. Если сейчас это не взять в свои руки, то в январе может быть революция. Сейчас две черные силы готовятся к этому. Поэтому мы, кыргызстанцы, сейчас особенно должными быть едиными.

Но в целом я вижу, что дай Бог 2020 год для кыргызстанцев будет успешным. Год крысы будет удачен для простого народа, для бизнесменов, для тех, кто собирается построить семью и у кого не получается родить детей, - сказала Тойгонбаева.

Дальше по традиции ясновидящая начала с президента Сооронбая Жээнбекова.

- Ему сейчас тяжело, он сейчас в раздумьях, переживает. Есть небольшие проблемы со здоровьем. Противники его не дремлют и поэтому ему надо по-прежнему быть осторожнее. Особенно ему надо быть осторожным в январе и в конце февраля. С 2020 года дела пойдут уже успешнее. Появятся много инвесторов. Будут интенсивнее развиваться строительство и сельское хозяйство. Начнутся строиться заводы, фабрики и так далее, - отметила она.

Также, по ее словам, и у Алмазбека Атамбаева проблемы со здоровьем.

- У него высокое давление. В остальном он думает только о том, как выйти на свободу, но я не вижу, что в скором времени он выйдет. У него есть 3 документа, какие я не знаю, но он рассчитывает с помощью них как-то выйти. У него тоже есть свои планы и их лучше начать осуществлять со следующего года. В народе про него разные разговоры ходят: хорошие и плохие. При этом плохие слухи про него распространяют люди из его же окружения. Поэтому ему надо внимательнее присмотреться к своим людям, - добавила она.

Не могли мы не затронуть самую популярную тему в Кыргызстане – Райымбека Матраимова.

- У Матраимова нет никаких плохих мыслей против кыргызского народа. Он очень переживает и хочет рассказать народу правду. Точнее хочет доказать свою невиновность. И в свете последних событий люди должны понять, что нельзя лезть в чужую семью. Если он виноват, то пусть его и обсуждают, - коротко сказала она про него.

Омурбек Бабанов: Он очень устал и сейчас занимается только своими делами. Дорога у него открыта и поэтому если он захочет быть депутатом, то он сможет. Возможно он с другой партией попадет в ЖК.

Омурбек Текебаев: Его поддерживает около 70 процентов населения. Ему надо подумать о своем здоровье, энергия у него уже не та, как прежде. Я вижу, что он точно будет депутатом, но опять повторюсь, ему нужно заняться своим здоровьем. У него тоже давление.

Ахматбек Келдибеков: У него дела идут не так как прежде. Ему надо открыть дорогу, почистить себе ауру. В следующем году он будет депутатом. У него есть намерение занять какую-либо должность в правительстве, но ее ему не дадут. Вот депутатом он точно станет.

Камчыбек Ташиев: Добрый человек с чистой душой. Сейчас он занимается своими делами, бизнесом. Также у него проблемы со здоровьем: руки и ноги болят. Он сейчас в раздумьях, идти ему в депутаты или нет. Но партия если постарается, то сможет пройти. У него в партии возможен с кем-то конфликт. В его окружении есть люди, которые могут причинить ему вред.

Садыр Жапаров: Я бы посоветовала его сторонникам воздержаться от митингов. Надо запастись терпением и его обязательно выпустят. Его еще ждут хорошие дела впереди.