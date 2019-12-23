Юная кыргызстанка стала участницей телешоу "Лучше всех" (видео)

Одиннадцатилетняя Альбина Орозакунова приняла участие в шоу Максима Галкина "Лучше всех". В беседе с ведущим она рассказала, что приехала из Бишкека и что увлекается капстекингом.

Это молодой вид спорта, когда нужно составить специальные стаканчики в конструкции в необходимой последовательности за минимальное время. "Мы строим башни. И, кстати, у нас в январе 2020 года будет олимпиада. Абсолютный чемпион получает 10 тысяч долларов. Я очень хочу выиграть эти деньги и потратить на свою учебу в будущем. Хочу учиться в Оскфорде", - поделилась планами Альбина.

Она рассказала, что побывала на таких соревнованиях уже в ряде стран СНГ, где занимала первые-вторые места. Показала Максиму Галкину принципы действий и подарила специальный набор стаканчиков. А затем на сцене продемонстрировала свое умение, строя пирамидки и разбирая их за считанные секунды, в том числе, с завязанными глазами.

"Альбина, это было потрясающе! Медаль в студию!" – воскликнул Галкин.