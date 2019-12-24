Муж Ширин Айтматовой. Сколько веревочке не виться…

Предполагал ли житель Бишкека Виктор Гавришев, что после обращения к президенту посредством СМИ, его наконец услышат? Ведь его не слышали целых шесть лет, куда бы он не обращался. При этом доказательства, которые он скрупулезно собирал, о сговоре должностных лиц просто игнорировались.

Он и сейчас не до конца верит, что это дело может быть доведено до конца. Ведь в нем косвенно фигурируют такие известные имена, как дочь известного писателя, экс-депутат Ширин Айтматова, чей муж Сыргак Кенжебаев непосредственно принимал участие в этом смутном деле и который был недавно задержан ГКНБ по обвинению в мошенничестве. Также в деле фигурируют имена крупных чиновников правоохранительных органов.

Дело ГКНБ мы пока оставим в стороне, в МВД же по обращению Виктора Гавришева начали проверку. Напомним, наш собеседник вот уже который год пытается доказать, что сотрудник МВД КР Урмат Баялиев, который в 2013-14 годах являлся следователем по особо важным делам Главного Следственного Управления МВД КР, в сговоре с гражданином Кыргызстана Сыргаком Кенжебаевым, российским гражданином Богдановым и другими должностными лицами сфальсифицировал уголовное дело в отношении его сына.

Специально для редакции VB.KG Виктор Гавришев предоставил свои доказательства данной фальсификации, так сказать, на суд читателям.

Краткая предыстория: В 2013 года сын Виктора Гавришева Егор Гавришев был обвинен в том, что он, якобы, незаконно ввез на территорию Кыргызстана спутниковые телефоны в количестве 810 штук на сумму более 808 тысяч долларов без таможенных выплат, тем самым, по версии следствия, нанеся ущерб государству на сумму более 20 млн сомов.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили копии авианакладных на эти самые спутниковые телефоны, которые согласно рапорту, поданного в сентябре 2013 года следователем по особо важным делам МВД КР Урматом Баялиевым вышестоящему начальству, предоставил гендиректор кыргызской фирмы "ГлобалАзия телеком" и её владелец, гражданин РФ Богданов Сергей Валерьевич. В этой фирме, напомним, и работал Егор Гавришев. Как оказалось впоследствии, передал же эти документы следствию не сам Богданов, а никто иной как Сыргак Кенжебаев. Об этом в суде под напором вопросов адвокатов и судьи Первомайского района сообщил уже сам следователь Урмат Баялиев.

Где оригиналы авианакладных?

Что касается авианакладных, точнее их копий, которые якобы доказывали виновность Егора Гавришева, то они, по словам Гавришева, не были оформлены следователем Баялиевым как этого требует УПК КР надлежащим образом, а были приобщены к другому уголовному делу специально сфабрикованному для легализации копий авианакладных.

- Следователь по особо важным делам ГСУ МВД КР Урмат Баялиев за все это время не задался вопросом и даже не пытался выяснить, откуда у Богданова и Кенжебаева эти документы? И где сами оригиналы этих авианакладных, которые до настоящего времени так и не были представлены? И самое главное, почему эти документы следствию передал именно Сыргак Кенжебаев, о чем, как было сказано выше, в суде заявил сам следователь Урмат Баялиев? На тот момент Кенжебаев был помощником депутата Жогорку Кенеша КР и на каком основании он принимал участие в этом следствии, до сих пор не понятно? К примеру, помимо передачи авианакладных, он присутствовал на допросе моего сына, о чем свидетельствует соответствующая аудиозапись. Кроме этого, по словам самого Егора, Кенжебаев на этом допросе три раза его ударил, - пояснил он.

Следующий факт, вытекающего из этих авианакладных, по идее должен наповал разрушить версию обвинения, но тем не менее этого не происходит. Дело в том, что на некоторых авианакладных стоят даты, в период которых Егор Гавришев отсутствовал в Кыргызстане, о чем свидетельствуют записи в его загранпаспорте.

- Баялиев не счел нужным сделать запрос в пограничную службу КР с тем, чтобы проверить этот факт. Правда, этот очевидный факт следствие наглым образом игнорирует, как и то обстоятельство, что подписи в доставочных листах, согласно которых груз в виде спутниковых телефонов был получен Гавришевым Егором и которые следователь по особо важным делам ГСУ МВД КР признает в качестве вещественного доказательства, не принадлежат самому Егору Гавришеву. Об этом уже подтвердила независимая экспертиза, но этот факт следствием напрочь отклоняется. На лицо факт откровенной подделки со стороны следователя по особо важным делам ГСУ МВД КР Урмата Баялиева, - добавил Гавришев.

Главным доказательством фальсификации уголовного дела, по мнению собеседника редакции, служит тот момент, каким образом следователь Баялиев выявил сумму "ущерба" более чем в 20 млн сомов.

- Баялиев в сентябре 2013 года осуществил запрос в ГТС КР, в котором просил дать расчеты таможенных платежей при поставке в КР спутниковых телефонов. При этом он не указал ни страны происхождения товара, ни того, что имеет на руках лишь копии авианакладных. ГТС в нарушение своих же установленных инструкций провела расчеты условно, применив ставку в 35 процентов, поскольку им не была известна страна происхождения товара. Таким образом и возникла эта изначально сфальсифицированная условная сумма ущерба более чем в 20 млн сомов, которая и легла в основу предъявленного обвинения и до сего дня фигурирует во всех сводках МВД КР, - пояснил Виктор Гавришев.

Надо отметить, продолжил он, что подделка документов - это фирменный стиль бывшего следователя по особо важным делам, а ныне следователя ГУВД Бишкека Урмата Баялиева.

- Согласно действующему законодательству, возбуждение уголовного дела возможно только при наличии оригиналов документов или же заверенных соответствующим образом копий. Начиная с 2013 года Генпрокуратура в лице старшего прокурора управления Калканова не принимает этот факт во внимание и более того по прошествии более шести лет, т. е. до настоящего времени продолжает настаивать на сфальсифицированной сумме "ущерба", - отметил Гавришев.

В 2017 году было получено заключение судебно-бухгалтерской экспертизы, которое подтвердило, что по копиям авианакладных не представляется возможным определить, действительно ли причинен ущерб государству. Но опять же этот крайне очевидный факт полностью игнорируется стороной обвинения.

Так были ли злополучные телефоны?

Третьим доказательством служит тот факт, что за шесть лет следствием не было найдено ни одного вещественного доказательства – спутникового телефона, которых по версии обвинения Гавришев Егор завез в Кыргызстан в количестве более 800 штук.

"Кыргызстан маленькая страна и такого количества спутниковых телефонов было бы трудно скрыть. Более того, в нашей стране нет оператора, обслуживающего оборудование такого типа. С самого начала следствия я приводил в доказательство документы, которые подтверждали, что Богданов является владельцем компаний в РФ, США, и Кипре, название которых указаны в авианакладных, но все мои доводы отклонялись следствием", - добавил отец Егора Гавришева.

Эти и другие доводы гость нашей редакции подтвердил документами, которые он скрупулезно и тщательно собирал на протяжении шести лет.

Из обращения Виктора Гавришева: "5 марта 2019 года судья Первомайского района Эрнис уулу А. направляет данное уголовное дело на доследование поскольку, все те противоречия, речь о которых идет выше, невозможно устранить в суде.

18 апреля 2019 года Городской суд принимает сторону обвинения и отменяет решение суда первой инстанции о возвращении уголовного дела на доследование.

18 июня 2019 года Верховный суд Кыргызской Республики удовлетворяет ходатайство адвокатов и оставляет без изменения решение суда первой инстанции. Имеет смысл привести выдержку из постановления Верховного суда:

"Кроме того, органами следствия не были установлены владельцы или пользователи телефонных аппаратов, их местонахождение, не выявлено используются или использовались ли они вообще на территории Кыргызской Республики, если да то кем, поступали ли спутниковые телефоны в Кыргызскую Республику или нет. Не принимались конкретные меры для отыскания следственным путем всех подлинных документов по поставкам спутниковых телефонов (начиная от производителя телефонов, лиц их купивших, оказывающих услуги по логистики (транспортировке). Выяснение данных вопросов могло бы помочь в установлении истины по делу.

Согласно ст. 19 УПК Кыргызской Республики, следователь обязан принять все предусмотренные настоящим Кодексом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие так и оправдывающего подозреваемого, обвиняемого, а так же смягчающие и отягчающие их ответственность обстоятельства.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики считает, что определение суда второй инстанции подлежит отмене, постановление суда первой инстанции оставлению в силе, а кассационные жалобы адвокатов Борова И. и Лужанского В. удовлетворению.

Постановление Верховного суда Кыргызской Республики окончательное, обжалованию не подлежит".

Казалось бы, что в этом деле должна была бы быть поставлена точка, но... Вплоть до 16 ноября 2019 года следственная служба ГУВД г. Бишкек пыталась устранить пробелы следствия, на которые указал Верховной суд КР. Срок окончания следствия, определенный законом, истекал 18 ноября 2019 года, после которого дело должно было бы быть передано в суд либо закрыто за отсутствием состава преступления, однако 16 ноября, т. е. за два дня до истечения предельного срока следствия, следственная служба вновь приостанавливает это дело. За время проведения следствия так и не было обнаружено новых фактов причастности Егора Гавришева к этому запутанному делу и по этой причине МВД КР и было приостановлено дело. Такие действия МВД КР и послужили поводом для моего обращения в средства массовой информации как последний, и по сути как оказалось единственный, способ обратить внимание на это уголовное дело, сфальсифицированное должностным лицом, в прошлом следователем по особо важным делам ГСУ МВД КР Урматом Баялиевым.

В этой связи возникает много вопросов, почему следствие до сих пор не закрыло дело за отсутствием состава преступления? Почему отклоняются и попросту игнорируются веские доводы стороны защиты, к тому же подтверждённые решением Верховного суда Кыргызской Республики? Почему по прошествии шести лет не пересмотрена так называемая сумма "ущерба", изначально сфальсифицированная следователем по особо важным делам ГСУ МВД КР Урматом Баялиевым? Сумма, которая как "страшилка" используется МВД КР всякий раз, когда требуются комментарии общественности по этому мутному уголовному делу? Уж не потому ли, что Урмата Баялиева покрывают те недобросовестные работники МВД КР и ГП КР, которые поддерживали его на протяжение шести лет?".

Ответы на эти поставленные вопросы, видимо, будет получен в скором времени от МВД, которое начала проверку по жалобе Виктора Гавришева.