Абдрахманов против Сталина

Две памятные даты отмечаются в эти дни. 118 лет со дня рождения первого председателя Совета Народных Комиссаров Кыргызстана в 1927–1933 годах Юсупа Абдрахманова (1901–1938) и 140 лет кровавого диктатора Страны Советов на протяжении трех десятилетий Иосифа Сталина (1879–1953).

Кто украл дневник

Забавное совпадение: у обоих деятелей имя происходит от библейско–коранического Иосифа–Юсуфа Прекрасного. На этом забавность вместе со сходством заканчиваются.

Настоящий скандал вышел не далее как 19 марта нынешнего года, в день публикации в "ВБ" статьи с анонсом "Сталин украл дневник Абдрахманова. Сразу нашлись несколько бишкекских сталинистов преклонного возраста, которые стали донимать редакцию и объяснять, какой этот Иосиф–Сосо, оказывается, был "хороший", а Юсуп "плохой".

Спорить было бесполезно, происходил типичный "диалог глухих". Короче, мы пообещали сильно пожилым сталинцам, что вернемся к этой теме в декабре, именно в честь дня рождения ЮАА. И ладно уж, откликнемся на чтимое сталинистами 140–летие тирана.

Итак, снова напоминаем о первоклассном открытии–2019 бишкекского правнука ЮАА, Астемира Абдрахманова. После консультаций с главным казахстанским абдрахмановедом (есть и такие, не только в Кыргызстане чтут память ЮАА!) Анатолием Валюженичем (Астана) Астемир обратился в Москву, в Российский государственный архив социально–политической истории. Рынок есть рынок: за очень солидную четырехзначную сумму (хорошо еще, что в рублях, а не в долларах) Астемиру выслали высококачественное факсимиле сталинского письма–резолюции по поводу дневника.

Бессовестный вождь, нисколько не стесняясь, нелепого бирюзового оттенка цветным карандашом написал: "Кагановичу, Молотову. Стоит прочесть дневник ПредСНК (председателя Совета Народных Комиссаров) Киргизии Абдрахманова. Видно, что здорово обработали его автора господа Наумовы ("Наумчик") и Вуйвичи. По прочтении вернуть. И. Сталин". Есть и дополнительная пометка сверху, означающая "всем членам Политбюро ознакомиться".

Лазарь Каганович, тогдашний замвождя по партии, нацарапал простым карандашиком: "Да его (Абдрахманова), видимо, "воспитывали" cволочи. И он сам оказался подходящим для них гнилым материалом".

Глава правительства СССР (титул - громкий, в реальности - сталинская пешка) Вячеслав Молотов солидным красным карандашом начертал два слова: "Гнилушка самовлюбленная".

Всесоюзный староста, председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР Михаил Калинин разразился чернильно–подобострастным текстом: "Настолько обработали его, что почти нет надежды на исправление. Главная беда Абдрахманова в том, что он немарксист...". И прочая, прочая ахинея, главный смысл - со Сталиным я, Калинин М.И., всегда и во всем согласен. Впрочем, жену "президента Калинина" генсек Сталин вскоре все равно упрятал в концлагерь, чтобы эрзац–президент не зазнавался.

А Серго Орджоникидзе вскоре сам застрелился, лишь бы его в камеру на Лубянку не уволокли. Но успел оставить ругательную надпись насчет Абдрахманова и его дневника - "Дрянь!".

Как дневник Юсупа попал в лапы Сталина и его жандармов? История простая и очень горькая. Примерно половина дневниковых записей посвящалась абдрахмановской возлюбленной и другу Марии Яковлевне Натансон (1900–1937). Хотя о политике–экономике там множество пассажей.

И все это сугубо личное интеллектуальное богатство где–то в 1932–м Юсуп передал Марии, типа как очередное признание в любви. А Марию, завзятую– убежденную троцкистку–ленинистку, сталинисты в очередной раз арестовали за ее "троцкизм", подаренный дневник при аресте конфисковали и передали куда положено и куда повыше. Как же, там ведь сам "чудесный грузин Сталин" недобрым словом поминается!

В итоге уворованный распроклятым вождем "антисоветский дневник" стал "главной уликой" при осуждении скорым и неправым судом по сталинскому приказу Юсупа Абдрахманова к смертной казни в 1938 году.

Стоял у истоков, но...

Надо признать: Сталин стоял у истоков современной кыргызстанской государственности (правда, шибко своеобразно). Иначе и быть не могло. Ведь с октября 1917–го бессменно пять с лишним лет Джугашвили–Сталин занимал в советском правительстве должность народного комиссара по делам национальностей. А с мая 1922–го более чем на тридцать лет стал генеральным секретарем Центрального Комитета большевистской партии - сосредоточив в своих руках "необъятную власть" (слова Ленина, сильно испугавшегося таких успехов собственного лучшего ученика).

Первую попытку создания кыргызской автономии генсек, он же нарком, жестко пресек. Лично Сталин аннулировал летом 1922 года попытку создания Горной Кара–Киргизской автономной области. История до сих пор темная. Известно в основном следующее. 4 июня 1922 года в Пишпеке собрался первый Учредительный съезд Советов во главе с выдающимся деятелем Абдыкеримом Сыдыковым. Автономию провозгласили, но уже через несколько недель все отменили по телеграфному требованию Сталина. Мол, тот Сыдыков - сын манапа, и вообще среди делегатов плохих по классовому происхождению лиц слишком много было.

Следующая группа фактов, на удивление, тоже очень–очень малоизвестна, в учебниках ее и близко нет. С 1921 по 1923 год на должности заместителя наркома по делам национальностей РСФСР действовал давний друг Сыдыкова и хороший знакомый Абдрахманова бывший пишпекский адвокат Григорий Бройдо, член РСДРП с 1903 года. Правая рука Сталина в Наркомнаце! Бройдо явно смягчил сталинский удар по сыдыковской идее кыргызской автономии, а в 1924–1925 годах поспособствовал вторичному, уже успешному, рождению Кара–Киргизской автономной области.

Сам Бройдо попал под колесо сталинских репрессий в 1941–м, когда его сняли с должности директора Партиздата, исключили из партии и сослали. После полной реабилитации в 1955–м Бройдо прожил только год.

Сталин так отомстил Григорию Бройдо за собственную фактическую ошибку. Кстати, замеченную Абдрахмановым! Дело в том, что товарищ генеральный секретарь направил в марте 1925–го приветственную телеграмму Первой областной конференции большевиков Кара–Киргизии. С общими словами в той телеграмме все в порядке. Дескать, задача ваших местных большевиков состоит в том, чтобы вовлечь трудовые массы области в управление страной, укрепить Советы, показать пример соседним угнетенным народам Китая и Индии. А ошибка в том, что Сталин в телеграмме выдал: "Жаль, что "Крестьянская газета" выходит у вас только на русском языке. Надо обязательно издать газету и на кара–киргизском языке. Это неотложная задача".

Молодой вождь все перепутал. Областная газета "Эркин Тоо" выходила с ноября 1924–го. А "Батрацкая правда", вскоре переименованная в "Крестьянский путь", затем в "Советскую Киргизию", увидела свет в марте 25–го. То, что Сталин ошибся, подтверждается не только сохранившимися в архивах ветхими подшивками газет. Но и тем, что во времена культа личности телеграмму публиковали в сборниках документов по истории Кыргызстана, но в урезанном виде. Без "ценного указания" о развитии газетного дела.

Бройдо, похоже, действительно после дурацкого телеграфного указания не раз и не два наказывался Сталиным. Есть сведения, что бывший пишпекский адвокат "просился на работу в Киргизию". Однако, словно в насмешку, получил высокое назначение в соседний Таджикистан: первым секретарем ЦК Компартии (большевиков) республики в 1933–1934 годах. Хотя как раз в 1933–м вакансии в Кыргызстане имелись: тогда во Фрунзе по указанию того же Сталина сняли с работы первого секретаря Киробкома партии Александра Шахрая и предсовнаркома Юсупа Абдрахманова.

Они познакомились в ЦК

Личный секретарь генсека ЦК Сталина и технический секретарь Политбюро ЦК Борис Бажанов в конце 1920–х благополучно сбежал от Сталина подальше - через Туркменистан, Персию, Индию во Францию. Там он опубликовал мемуары, где упомянул, что вместе с ним в ЦК ВКП(б) работал Шаймардан Ибрагимов, которого вскоре выдвинули на пост первого секретаря ЦК КП(б) Туркмении. (Этого Ибрагимова Бажанов и обвел вокруг пальца, убежав через государственную границу.)

Итак, по сведениям бажановских воспоминаний и архивных документов персональный расклад был таков. В середине 1920–х молодой Бажанов был техсекретарем Политбюро, его сверстники Ибрагимов и Абдрахманов - инструкторами главного отдела аппарата ЦК ВКП(б) - организационно–распределительного. Сталин с Молотовым и Кагановичем отодвинули в сторону закадычных друзей умершего Ленина - Зиновьева и Каменева. Сталинцы начали всюду расставлять "своих людей", молодых и горячих. Бажанову прочили пост полноправного секретаря ЦК, Ибрагимова послали на работу в Туркмению, Абдрахманова - в Кыргызстан, председателем Совнаркома.

Отсюда вывод. Поскольку каждое такое назначение после беседы с глазу на глаз подписывалось–оформлялось лично генсеком Сталиным, именно тогда и состоялось его личное знакомство с Абдрахмановым!

Впрочем, Абдрахманову было не привыкать знакомиться с самыми главными вождями. Еще в октябре 1920–го на III Съезде комсомола он сидел в президиуме этого форума рядом с главой советского правительства Лениным. И не просто сидел рядом, а подробно отвечал на вопросы Ильича о положении дел в далеком Семиречье.

Так что к Сталину Абдрахманов относился безо всякого пиитета. Однажды в качестве члена ЦИК СССР Юсуп проводил в Кремле какое–то заседание, а Сталин опоздал. Юсуп сделал замечание, Сталин стал оправдываться, что у него был срочный телефонный разговор. Похоже, с того случая злопамятный вождь и затаил злобу на Абдрахманова.

Когда в руки Сталина попал абдрахмановский дневник, злой вождь сделал в нем множество пометок. Как доказал недавно все тот же Астемир Абдрахманов с помощью все того же Анатолия Валюженича, подчеркивания "особо вредных антисоветских мест" сделаны Сталиным!

Конечно, вождя заинтересовали, и он это карандашами зафиксировал, упоминания и "чудесного грузина", и "держиморды Кагановича", и разных видных троцкистов. И особенно размышлизмы о свирепом голоде, устроенном в 1932–м Сталиным на Украине, в России и в Казахстане, когда тысячи умирающих казахов хлынули через пограничную реку Чу во Фрунзе и окрестности.

А вот Абдрахманова в 1933–м сурово наказали вместе с первым секретарем Кыргызского обкома партии Александром Шахраем "за срыв хлебопоставок". Юсупа сняли с работы и исключили из ВКП(б) не только за откровенный дневник, но и за то, что отказался морить голодом сотни тысяч людей, как в соседнем Казахстане, на Украине и в России.

Cпасение Абдрахмановым кыргызстанцев от организованного Сталиным голода, выкосившего миллионы людей в других республиках, достаточно, чтобы быть золотыми буквами вписанным в историю КР. Но Юсуп - редчайший случай в политической элите СССР и нечастый во всем мире - вел предельно откровенные дневниковые записи! Которые, повторим назло сталинистам, бессовестно украл их любимый вождь.

в кубики букв

Знаменитый бишкекский поэт, журналист "ВБ" Александр Никитенко (1948 - 2014) - абсолютный чемпион мира по стихам–перевертням, которые одинаково читаются и слева направо, и справа налево. Вот его двустишие–палиндром об Иосифе Сталине, озаглавленное тоже палидромно, "О Сосо": "Сосо - вип–пивосос// Сосо - вор–кровосос"!