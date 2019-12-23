Дело экс-мэров Кулматова и Ибраимова. Приговор Ленинского райсуда

В Ленинском районном суде 23 декабря вынесли приговор по уголовному делу, по которому проходят 13 обвиняемых, в числе которых Албек Ибраимов и Кубанычбек Кулматов.

Как сообщил Ленинский районный суд, Ибраимову Албеку Сабирбековичу предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 2. п. 2,3 ч. 4 ст. 166; п. 1,2 ч. ст. 171; ч. 1 ст.303, ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса КР (от 1 октября 1997 года); ч. 2 ст. 43, п. 1,2 ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 320 УК КР (в ред. Закона Кыргызской Республики от 24 января 2017 года), Кулматову Кубанычбеку Кенешевичу предъявлено обвинение ч.2 ст. 303 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В сегодняшнем судебном заседании вынесен обвинительный приговор в отношении выше указанных лиц:

Ибраимов Албек Сабирбекович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 2. п. п. 2,3 ч. 4 ст.166, п.п. 1,2 ч. 4 ст. 171 УК Кыргызской Республики (в ред. от 1 октября 1997 года), ч. 4 ст. 320 УК КР (в ред. 2017 года), ст. 320 ч. 4 УК КР (в ред. в ред. 2017 г.), ст. 43 ч. 2 ст. 205. ч.3 п.1,2 УК КР (в ред. от 2017 г.), ч. 4 ст. 320 УК КР (в ред. 2017 г.).

Ибраимову Албеку Сабирбековичу по п.п.2,3 ч. 4 ст. 166, п. 1,2 ч. 4 ст. 171 УК Кыргызской Республики (по эпизоду покупки изделий и 239) в связи с истечением сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности наказание не назначено.

(Поскольку по этому эпизоду преступление начато с 1 декабря 2011 года, и до момента вынесения приговора прошло 8 лет. Согласно ст. 62 УК после совершения тяжкого преступления должно пройти 7 лет)

- По ч. 4 ст. 320 УК КР назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет шести месяцев с лишением права занимать государственные должности на срок три года.

- По ч. 4 ст. 320 УК КР назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет шести месяцев с лишением права занимать государственные должности на срок три года.

-По ст. 43 ч. 2 ст. 205 ч. 3 п.п.1,2 УК КР (в ред. от 2017 г.) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет;

-По ч. 4 ст. 320 УК КР назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет шести месяцев с лишением права занимать государственные должности на срок три года.

В соответствии со ст. 59 УК КР путем частичного сложения назначенных наказаний. С учетом преступлений и причиненных ущербов к отбытию Ибраимову Албеку Сабирбековичу определено 15 лет лишения свободы, с лишением права занимать государственные должности на срок три года

Срок отбытия наказания исчислено с 19 июля 2018 года.

На основании ст. 61 УК КР (от 1 октября 1997 года N 68), срок отбытия наказания предварительного заключения до вступления приговора в законную силу, засчитано из расчета один день предварительного заключения двум дням лишения свободы.

Кулматов Кубанычбек Кенешевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 304 УК КР (от 1 октября 1997 года) и назначено наказание в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) расчетных показателей.

Судом с учетом обстоятельств дела, личностных данных в отношении Кулматова К., Омурканова С., Шаршекеева К., Алиева С. принято решение о том, что цели и наказания могут быть достигнуты без изоляции от общества. Кроме К.Кулматова, еще трое обвиняемых освобождены из зала суда.

С учетом обстоятельств дела, причиненного ущерб, неоднократностью преступлений, была назначена конфискация имуществ, принадлежащих А.Ибраимову и его супруге Ибраимовой Айнуре в количестве 147 земельных участков, 5 дач и другое имущество.

С Ибраимова Албека Сабирбековича, Кулматова Кубанычбека Кенешовича, Омурканова Сталбека Калыковича, Шаршекеева Кубата Душебаевича, Алиева Сейиткана Акматкановича по эпизоду строительство школы в ж/м "Калыс-Ордо" в пользу мэрии г. Бишкек солидарно взыскано 94 млн 864 тыс. 180 сомов.

Омурканов Сталбек Калыкович и признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 320 УК Кыргызской Республики (в ред. от 2017 г.) назначено наказание в виде штрафа 2600 расчетных показателей.

Шаршекеев Кубат Душебаевич, Алиев Сейиткан Акматканович признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 233 ч. 1 УК КР (в ред. от 2017 г.) и назначено наказание в виде штрафа 1800 расчетных показателей.

Меры пресечения в виде содержание под стражей изменены, освобождены немедленно из зала суда. В отношении них избраны мера пресечения в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу.