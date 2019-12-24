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ГКНБ передал дело Сыргака Кенжебаева в МВД

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- Екатерина Улитина
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Уголовное дело в отношении Сыргака Кенжебаева по факту мошенничества направлено в Генеральную прокуратуру КР для решения вопроса о передаче уголовного дела в органы внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Напомним, что 14 декабря в ГКНБ обратился гражданин КНР М.М. о принятии мер в отношении гражданина КР Сыргака Кенжебаева, который путем мошенничества завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму 350 000 долларов США.

Более того в ходе досудебного производства были получены неопровержимые доказательства требования со стороны С.Кенжебаева у китайского инвестора дополнительно 250 тысяч долларов США, помимо ранее полученных.

20 декабря 2019 года Сыргак Кенжебаев был задержан в порядке ст.98 УПК КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБКР.

21 декабря 2019 года Сыргаку Кенжебаеву было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 УК КР и в этот же день Первомайским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемого С.Кенжебаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/384305
Теги:
ГКНБ, МВД, мошенничество, Кыргызстан, уголовное дело, Арест
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