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Помогите найти! Девочка потеряла слуховой аппарат в бишкекской маршрутке

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- Екатерина Улитина
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Девочка потеряла дорогой слуховой аппарат и возможность слышать. Родители ребенка обращаются к горожанам с просьбой помочь в поисках.

Слуховой аппарат был утерян 23 декабря в Бишкеке, предположительно в 251 или 220 маршрутке. Особо надо подчеркнуть, что несмотря на большую стоимость аппарата, его не удастся продать, так он настроен индивидуально для конкретного человека и изменить его настройки невозможно.

Сейчас девочка потеряла возможность слышать и говорить. Нашедших аппарат, просят обращаться по номеру телефона: 0557736336


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URL: https://www.vb.kg/384308
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, поиски
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