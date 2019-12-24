Помогите найти! Девочка потеряла слуховой аппарат в бишкекской маршрутке

Девочка потеряла дорогой слуховой аппарат и возможность слышать. Родители ребенка обращаются к горожанам с просьбой помочь в поисках.

Слуховой аппарат был утерян 23 декабря в Бишкеке, предположительно в 251 или 220 маршрутке. Особо надо подчеркнуть, что несмотря на большую стоимость аппарата, его не удастся продать, так он настроен индивидуально для конкретного человека и изменить его настройки невозможно.

Сейчас девочка потеряла возможность слышать и говорить. Нашедших аппарат, просят обращаться по номеру телефона: 0557736336