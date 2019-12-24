МВД разработало новые правила дорожного движения

Министерство внутренних дел разработало новые правила дорожного движения. Их текст размещен для общественного обсуждения на сайте правительства.

В справке-обоснование говорится, что действующие правила дорожного движения были написаны в 1999 году и морально устарели. В новых правилах введены такие понятия как электромобиль, автобус, автомобиль, веломобиль, велосипедная дорожка, газон, гибридный автомобиль, гироскутер, железнодорожное транспортное средство, колесный трактор, обзорность дороги, обозначенный перекресток, одноколейное транспортное средство, опасность для движения и так далее.

Некоторые знакомые понятия описаны более детально. Кроме того, расширен список обязанностей пассажиров и пешеходов. Например, пешеходы, двигающиеся по обочине, должны будут носить в темное время суток специальные световозвращатели. Технические характеристики которых, устанавливает правительство. Участники ДТП, которые находятся на проезжей части будут обязаны носить специальные жилеты со светоотражателями.

Кроме того, в новых ПДД появились светофоры для велосипедистов, новые дорожные знаки для обозначения новых понятий. Также, изменения коснулись раздела "дорожные знаки и их характеристики", а основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения были гармонизированы в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

В случае принятия новых правил, чтобы получить преимущество на дороге, спецмашины должны включить только проблесковые маячки красного или синего цвета, а звуковой сигнал будут использовать лишь в случае необходимости привлечь дополнительное внимание водителей.

Если водитель заметит остановившийся спецавтомобиль с включенным синим сигналом, он должен сбросить скорость, чтобы остановиться. Если на спецмашине включен красный сигнал, водитель обязан остановить свой автомобиль.

Проект содержит все последние изменения в ПДД, а его разработка и продвижение является требованием времени. В целом, полагаем, что принятие данного проекта окажет существенное влияние на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий в стране и обеспечит условия для эффективной профилактики аварий в республике, - сообщают авторы проекта.

Ознакомиться с проектом новых правил дорожного движения можно здесь. Ниже прикреплен файл со сравнительной таблицей проекта.