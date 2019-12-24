Кыргызстан простился с выдающимся кинорежиссером Болотом Шамшиевым

Общественность Кыргызстана проводила в последний путь выдающегося кинорежиссера, Народного артиста СССР, Народного артиста Кыргызской Республики Болота Шамшиева. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования его семье и близким.

В своем выступлении Глава государства отметил, что плоды трудов Болота Шамшиева являются неотъемлемой частью эпохи "кыргызского чуда".

Болот Шамшиев является режиссером и сценаристом таких выдающихся работ кинематографа, как "Восхождение на Фудзияму", "Выстрел на перевале Караш", "Белый пароход", "Алые маки Иссык-Куля" и других.

Болот Шамшиев никогда не оставался в стороне от общественной жизни Кыргызстана. Многим он запомнился своей прямолинейностью, яркими и острыми высказываниями. Он никогда не боялся критиковать власть и людей, которые вызывали в нем непонимание, а порой и гнев. На весь мир, благодаря каналу "Евроньюс", прогремели его слова "Акаев уходи!". Но когда тот все же ушел, выдающийся сын Кыргызстана не примкнул вновь ни к одному политическому движению, до конца оставшись верным своим собственным убеждениям.

Последние годы Болот Шамшиев практически не снимал кино - не было денег. Раз за разом он обращался к властям с просьбой выделить финансирование, и раз за разом не получал ответов. Тем не менее, он продолжал работать писал книги, статьи, сценарии для будущих фильмов, которые не успел снять.

Один из создателей "кыргызского чуда" Болот Шамшиев скончался в Бишкеке в результате болезни 21 декабря.