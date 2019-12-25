Иса Омуркулов готовит законопроект в защиту праворульных автомобилей

Депутат Иса Омуркулов предложил продлить сроки использования праворульных автомобилей в Кыргызстане. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, депутатами готовится соответствующий законопроект

- В Кыргызстан запретили ввозить праворульные автомобили, а уэже ввезенным разрешили пользоваться до 1 июня 2020 года. Сегодня в Кыргызстане тысячи праворульных машин, которые имеют хорошее состояние. Поэтому мы предлагаем законопроект, который позволит пользоваться этими атвомобилями еще 25 лет, - сказал Омуркулов.