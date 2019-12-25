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Иса Омуркулов готовит законопроект в защиту праворульных автомобилей

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- ВБ
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Депутат Иса Омуркулов предложил продлить сроки использования праворульных автомобилей в Кыргызстане. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, депутатами готовится соответствующий законопроект

- В Кыргызстан запретили ввозить праворульные автомобили, а уэже ввезенным разрешили пользоваться до 1 июня 2020 года. Сегодня в Кыргызстане тысячи праворульных машин, которые имеют хорошее состояние. Поэтому мы предлагаем законопроект, который позволит пользоваться этими атвомобилями еще 25 лет, - сказал Омуркулов.


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URL: https://www.vb.kg/384325
Теги:
законопроект, Кыргызстан, автомобили, Жогорку Кенеш, Депутат, Иса Омуркулов
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Комментарии
Фит
25.12.2019, 14:59

Ну это вы по горячились 25 лет! Лучше разрешите ввоз праворульных машин, чем этот хлам червивый с америки и европы.

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