Жээнбеков: Прежняя политика не была сосредоточена на развитии регионов

Началась пресс-конференция президента Сооронбая Жээнбекова, который начал ее со своего выступления. В своей речи глава государства подвел итоги уходящего года.

Перед этим президент подчеркнул, что рад встрече с журналистами, которые помогают ему освещать усилия по развитию государства.

Глава страны начал свой доклад с развития регионов.

- К сожалению, прежняя политика не была сосредоточена на развитии регионов. Это привело к росту внутренней миграции. За два года в регионы были направлено 38 млн сомов. Были предоставлены льготы для кооперативов и логистических центров. Новые предприятия были освобождены от 4 видов налогов на 5 лет, - сказал Жээнбеков.

По его словам, в регионах были открыты около 600 новых предприятий. Улучшено обеспечение поливной водой. В 90 сёлах завершены работы по обеспечению чистой водой и до конца года работы завершатся ещё в 11 сёлах.

- До конца моего срока, дай бог, все населенные пункты будут обеспечены чистой водой, - пообещал он.

Президент отметил увеличение объёма инвестиций в страну и экспорта.

- За 9 месяцев инвестиции составили 577 млн долларов. Из них 67% инвестиций поступили в регионы. Экспорт в Китай кыргызских товаров вырос на 25%. Переговоры о поставках товаров в КНР продолжаются на самом высоком уровне. Дай бог, объём экспорта будет расти и в следующие годы, - отметил он.

Президент также коснулся культуры, пообещав, что будут выделены деньги для ремонта музея ИЗО имени Гапара Айтиева и музыкально-драматического театра имени Бабура в Оше.

Кроме того, он рассказал, что в 2019 году провели ремонт в Театре оперы и балета, в русском драматическом театре и в Кыргызском драматическом театре.