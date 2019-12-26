Депутат толкнул коллегу во время обсуждения проблемы смога в Бишкеке

Депутат от "Республики-Ата-Журт" Марлен Маматалиев предложил включить в повестку дня пленарного заседания обсуждение его законопроекта о борьбе со смогом в Бишкеке. Однако, его коллега Кожобек Рыспаев выступил против, объяснив свою позицию тем, что вопрос не обсуждался на заседаниях профильного комитета.

К дискуссии присоединились Тазабек Икрамов, который заявил, что проблему смога в Бишкеке откладывать нельзя и законопроект можно рассмотреть сегодня. Его коллега Экмат Байбакпаев, напротив, высказался за то, чтобы не рассматривать законопроект. Дискуссия между Икрамовым и Байбакпаевым продолжилась уже без микрофона. В итоге Тазабек Икрамов толкнул коллегу.

Предотвратили драку другие депутаты, которые встали между коллегами.