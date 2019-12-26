Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Депутат толкнул коллегу во время обсуждения проблемы смога в Бишкеке

613  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат от "Республики-Ата-Журт" Марлен Маматалиев предложил включить в повестку дня пленарного заседания обсуждение его законопроекта о борьбе со смогом в Бишкеке. Однако, его коллега Кожобек Рыспаев выступил против, объяснив свою позицию тем, что вопрос не обсуждался на заседаниях профильного комитета.

К дискуссии присоединились Тазабек Икрамов, который заявил, что проблему смога в Бишкеке откладывать нельзя и законопроект можно рассмотреть сегодня. Его коллега Экмат Байбакпаев, напротив, высказался за то, чтобы не рассматривать законопроект. Дискуссия между Икрамовым и Байбакпаевым продолжилась уже без микрофона. В итоге Тазабек Икрамов толкнул коллегу.

Предотвратили драку другие депутаты, которые встали между коллегами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384347
Теги:
экология, Тазабек Икрамов, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Экмат Байбакпаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  