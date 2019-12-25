Кыргызский и алтайский заповедники стали партнерами

Международная научно-практическая конференция "Трансграничные регионы в условиях глобальных изменений: современные вызовы и перспективы развития" прошла в России, на базе Горно-Алтайского государственного университета. Участие в обсуждении актуальных проблем приняли ученые и сотрудники особо охраняемых природных территорий Казахстана, Кыргызстана, Бутана, Индии, Эстонии, Швейцарии и ряда регионов России: Республики Тыва, Томской области, Алтайского, Красноярского и Забайкальского краев.

Основными организаторами мероприятия выступили сам Горно-Алтайский государственный университет (ГАГУ), а также Катунский биосферный заповедник (Алтайский край) и Катон-Карагайский национальный парк (Казахстан).

Открывая пленарное заседание, ректор ГАГУ и председатель Алтайского республиканского отделения Русского географического общества Валерий Бабин отметил важность международного сотрудничества в вопросах сохранения природного и культурного наследия. На конференции было представлено более 50 докладов, осветивших как общие вопросы трансграничного сотрудничества, так и результаты прикладных исследований. Особое внимание было уделено молодежным исследовательским проектам.

На конференции обсуждены перспективы взаимодействия между заинтересованными структурами в странах-партнерах. "Конференция была ознаменована подписанием соглашения о сотрудничестве между Катунским биосферным заповедником и заповедником "Каратал-Жапырык" Кыргызской Республики", - отметили в ГАГУ.

Это соглашение заключено во исполнение меморандума о взаимопонимании между Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР и Министерством природных ресурсов и экологии РФ о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, подписанного в Чолпон-Ате 27 сентября 2014 года.

Катунский биосферный заповедник площадью свыше 150 гектаров расположен в высокогорьях Центрального Алтая, территория его и Алтайского заповедников внесена в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО под названием "Золотые горы Алтая". Этот заповедник также включен во Всемирную сеть биосферных резерватов Программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера".

Каратал-Жапырыкский государственный заповедник – особо охраняемая природная территория Кыргызстана, расположенная в его Нарынской области страны. Общая площадь заповедника составляет 21 016 га, он включает заповедных участка: Каратал-Ачаташ, Сон-Куль и Чатыр-Куль.