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Город Циндао: Швейцария на Желтом море

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- Нина Ничипорова
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Когда говорят о китайском городе Циндао, в памяти всплывает аббревиатура ШОС и название знаменитого на весь мир циндаоского пива. Именно в этом, как говорят китайцы, и в чем убеждаются гости, открытом, современном, активном и модном городе располагается штаб–квартира ШОС. Именно в этом одновременно и старинном портовом мегаполисе находится пивоваренный завод, построенный тут немецкими предпринимателями более ста лет назад.

Китай - ШОС

Деловая и всемирно известная организация привнесла в ритм города больше открытости и активности. Вот сейчас в Восточной Швейцарии, как еще иначе называют Циндао, создается пилотная зона торгово–экономического сотрудничества "Китай - ШОС". "Демонстрационная зона ШОС призвана создать новую платформу международного сотрудничества "Один пояс - один путь", чтобы Циндао стал связующим звеном между востоком и западом, морем и материком. Такая яркая золотая визитная карточка Циндао привлекла к нему еще больше внимания со стороны инвесторов. Инвестирование в Циндао - это инвестирование в национальную стратегию", - сказал на встрече с журналистами информационной сети "Один пояс - один путь" из 16 стран член постоянного комитета провинции Шаньдун секретарь Ван Цин Цзянь.

Нам показали просто гигантскую строительную площадку, где разместится пилотная зона регионального торгово–экономического сотрудничества "Китай - ШОС". Часть демонстрационной зоны уже отстроена, на ней открыты сервисный центр, бизнес–инкубатор, центр международной торговли, научно–технический центр, международная квартира талантов. Здесь уже работают 48 предприятий с общим объемом инвестиций 18,5 миллиарда юаней. В ближайшее время будут запущены еще девять проектов.

На карте сотрудничества со странами ШОС значится и Кыргызстан, который импортирует древесину. На территории зоны разместился "умный дом", мебельные компании США, Италии. И сейчас разрабатывается проект "умного" обслуживания домов и отелей, в которых не будет персонала, все услуги будут автоматизированы. В этом направлении зона работает с американским и испанским отелями. Журналистам показали один из павильонов, имитирующих квартиры и номера в отелях, где не надо прилагать даже минимальных усилий, чтобы включить свет, телевизор, открыть холодильник или шкаф.

Например, телевизору достаточно сказать, какую программу вы хотите посмотреть, и он переключится и найдет ее. А к шкафам как для одежды, так и к кухонным, холодильнику достаточно легонько прикоснуться рукой, и они в вашем распоряжении.

И все это чудо–техники уже можно купить в магазинах Циндао и в других городах Китая. Правда, цены, как сказали нам китайские коллеги, пока кусаются. А коль все эти "умные" квартиры расположились в демонстрационной зоне ШОС, значит, скоро и жители Кыргызстана своим голосом смогут переключать телевизор. Тем более что в создании "умных" вещей участвуют несколько стран организации.

Несмотря на то, что зона называется "Китай - ШОС", в ней и с ней будут работать сотни компаний других стран. В прошлом году у Циндао было более двухсот торговых партнеров. А общий объем внешней торговли города достиг 80,5 миллиарда долларов. Все это, думается, расширяет и укрепляет "Один пояс - один путь". А если учесть, что все эти миллиарды хлынули в Восточную Швейцарию на Желтом море за последние несколько лет, то можно представить, какой громадный потенциал у демонстрационной зоны, в том числе у "Пояса - пути".

В будущее со скоростью 350 км/ч

Безработица Циндао не грозит, здесь каждый дорожит временем и занят по горло. По крайней мере это чувствуется по активности и стремительности горожан. "Они живут в ритме высокоскоростных поездов, которые производят", - пошутил один из моих коллег. А, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Циндао известен в мире еще и своими высокоскоростными поездами.

Делегации журналистов информационной сети "Один пояс - один путь" посчастливилось побывать в ООО "Сыфан", основном предприятии китайской компании CRRC Corpfration Limited. Именно в Циндао находится всекитайская база производства высокоскоростных поездов.

Мы побывали в одном из ее гигантских цехов, где комплектуют вагоны, которые после тестирования выйдут на линию. Китай сделал акцент на развитии железнодорожного транспорта и не прогадал. Кстати, протяженность высокоскоростных магистралей в стране достигла 35 тысяч километров. Как сказал представитель Всемирного банка в Китае, КНР построила крупнейшую в мире сеть ВСМ, влияние которой выходит далеко за рамки железнодорожной отрасли и проявляется в изменении модели городского развития, росте туризма и экономическом росте Поднебесной, который и впрямь нынче под небеса. А высокоскоростные поезда, как сказали наши друзья, стали самым популярным транспортом у китайцев. И комфортно, и быстро, глазом не успеешь моргнуть, как пронеслись несколько километров.

Как рассказал представитель отдела по связям с общественностью компании "Сыфан", именно их инженеры и конструкторы разработали первый поезд "Фусин", развивающий скорость до 350 километров в час. У него 16 вагонов вместо восьми. И, естественно, он перевозит вдвое больше пассажиров - 1100 человек.

Но и то не предел. Летом этого года прошла презентация первого в стране сверхскоростного поезда на магнитной подушке, способного перемещаться на скорости до 600 км/ч. Использование технологии магнитной левитации позволяет поезду двигаться по воздуху за счет электромагнитного поля. Как пояснили специалисты предприятия, отсутствие трения о поверхность рельса позволяет ему развивать высокую скорость. Это исключительно китайские технологии. Да и большинство поездов, если скажу, летающих, то, наверное, не ошибусь - собственные разработки китайских инженеров и ученых.

На заводе сказали, что в 2020 году будет выпущен тестовый образец поезда со скоростью 600 км/ч с пятью вагонами, который должен пройти все испытания к 2021 году. Если они закончатся успешно, то опять же Китай, в частности Циндао, станет первой страной и городом по выпуску летающих поездов.

В Циндао много чего, что появилось впервые в Китае, например, первый автомобиль, первый кинотеатр, демонстрированный звуковой фильм, построена дорога, выпущены первый локомотив и минералка, создан клуб парусов и первый в Азии аквариум. И, конечно, пивзавод.

И я там был, мед, пиво пил

Бывать в Циндао и не попробовать его знаменитого на весь мир пива - грех непростительный. Первое пиво отведали тут ровно сто пятнадцать лет назад. И с тех пор Циндао манит своим напитком туристов отовсюду. Говорят, на пивные фестивали сюда приезжают миллионы любителей пенного.

В этом году, как нам сказали, международный фестиваль, который проходил с 25 июля по 18 августа, поставил рекорд посещаемости. За два дня его посетили сто тысяч человек. И только в первый день было выпито 67 тысяч литров пива.

К счастью, нас тоже повезли на пивоваренный завод, он же музей, где узнали много интересного и наблюдали за этапами производства хмельного напитка. В исторической зоне музея с немецкой точностью и дотошностью сохранены архивные документы, черно–белые фотографии, награды завода. Кстати, некоторые экспонаты немецкие пивовары готовы сейчас выкупить за очень приличные деньги, но циндаоские ни в какую не хотят расставаться с ними.

Четыре огромных пивоваренных чана из меди, выставленные в музейных залах, использовались на заводе с его основания до 1995 года. А скульптуры сотрудников на рабочем месте ярко демонстрируют процесс создания пива. В другом зале предоставлены его ингредиенты - ячмень, солод и хмель и, конечно, десятки бутылок, разных форм и объемов, в которых оно продавалось.

Но, наверное, не конфигурация посуды, а вкус - вот за что гремит слава циндаоского пива.

Мужская половина нашей делегации искренне позавидовала сильному полу Циндао. Великолепный свежий напиток здесь продается и подается во всех магазинах и кафе. Впрочем, женщины тоже не отстают. Видели, как одной из них в магазине налили пиво в обычный пакет и дали трубочку.

После посещения музея начинается пенное раздолье. Дегустационные залы гудели от восхищенного многоголосья. Лица туристов, собравшихся едва ли не с полсвета, светились от удовольствия и веселья. Кажется, здесь собрались любители пива со всего мира. Здесь, как сказала наша гид, всегда так многолюдно и шумно. В эту дружную компанию добавились и наши восторженные голоса. Даже равнодушные к пиву люди, среди коих была и я, не могли оторваться от бокала пенного напитка, который словно передал тебе свою живительную силу. В честь моего дня рождения по заводской традиции мне даже подарили бутылку знаменитого пива с моим счастливым лицом на этикетке.

Безусловно, циндаоское пиво оказывает неизгладимое влияние и на город, в котором оно появилось, и добавляет незабываемые впечатления от посещения Восточной Швейцарии, как окрестили Циндао в мире. За новую встречу и хочется поднять тост.


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URL: https://www.vb.kg/384353
Теги:
Китай, туризм, Швейцария
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