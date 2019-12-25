Женщина 11 лет провела за решеткой без решения суда и уголовного дела

Женщину осудили на 25 лет за убийство, но вторая инстанция отменила приговор и отправило дело на новое рассмотрение. Этот процесс так и не состоялся, так как кто-то потерял уголовное дело. Тогда про женщину решили просто забыть

С 2008 года женщина отбывает срок за убийство в исправительной колонии №2, при этом в отношении нее нет вступившего в силу приговора суда и даже уголовного дела. Но даже, если бы они были, она уже должна была выйти на свободу по амнистии 2011 года. Подробности этой истории сообщили в аппарате Омбудсмена.

По данным правозащитников, о судьбе этой женщины, они узнали после того, как она обратилась к ним за помощью. Она просила, чтобы Омбудсмен помог ей добиться официального ответа от Токмокского городского суда, почему почти год ее дело не пересматривают в суде в связи со вступившими в силу кодексами.

"При изучении данного обращения был выявлен, фактически целый список нарушений, допущенных должностными лицами КР с 2008 года и по настоящее время.

В частности, приняв к производству заявление гражданки Э.К., сотрудники экспертно-правового отдела аппарата Омбудсмена КР направили соответствующий запрос в Токмокский городской суд с просьбой подтвердить информацию о поступлении заявления от заявительницы Э.К., а также сообщить о результатах его рассмотрения. Однако в письме, пришедшем в аппарат Акыйкатчы за подписью председателя Токмокского городского суда Д. Астаркулова, содержался формальный ответ. Не приняв подобную отписку, представители Акыйкатчы обратились в Чуйский областной суд с просьбой принять меры в отношении председателя Токмокского городского суда Д. Астаркулова за формальное отношение к своим обязанностям, а также предоставить всю необходимую информацию (полный перечень соответствующих вопросов содержался в письме аппарата Омбудсмена КР) по уголовному делу гражданки Э.К", - говорится в сообщении аппарата Омбудсмена.

В течение месяца со дня направления вышеуказанного письма (вместо двух недель, определенных по законодательству КР) ответа от Чуйского областного суда не поступило. В своем повторном запросе аппарат Акыйкатчы затребовал от руководства Чуйского областного суда ответить должным образом и в полном объеме на первое письмо, а также принять меры дисциплинарного взыскания в отношении представителей Чуйского областного суда, в том числе сотрудников канцелярии за непредоставление ими своевременного ответа.

"5 декабря 2019 года, за подписью и.о. председателя Чуйского областного суда У. Садырбекова, был получен ответ, в котором сообщалось, что в Токмокский городской суд заявление Э.К. о пересмотре её уголовного дела и соответствующее представление начальника ИК-2 поступило 16 января 2019 года. Но поскольку в отношении Э.К. отсутствует окончательный приговор суда, не представляется возможным пересмотреть ее уголовное дело", - пишут правозащитники.

Им удалось выяснить, что 24 июня 2008 года гражданка Э.К. была признана Токмокским городским судом виновной по ч. 2. п. 3, 6, 11, 13 ст. 97, ч. 2 п. 1,4 ст.125 УК КР, осуждена и приговорена к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК-2. Однако, 9 сентября 2008 года Чуйский областной суд отменил приговор Токмокского городского суда и уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд.

В свою очередь, Токмокский городской суд трижды направлял уголовное дело гражданки Э.К. в прокуратуру г. Токмок для обеспечения явки подсудимой на судебные заседания. После третьей отправки уголовное дело в отношении гражданки Э.К. было утеряно. В прокуратуре г. Токмок и в Токмокском городском суде не смогли объяснить кем и когда это дело было утеряно.

"В целях прояснения ситуации, представитель аппарата Омбудсмена КР выехал в ИК-2, где провел беседу с осужденной Э.К. и ознакомился с ее личным делом. В частности, стало известно, что в 2011 году, согласно санкции прокурора по надзору за законностью в исправительных учреждениях А. Омуралиева, в отношении Э.К. была применена норма Закона КР "Об амнистии в связи с 20-летием независимости КР" и её неотбытый срок наказания был сокращен на 4 года 2 месяца и 28 дней. Затем, согласно санкции прокурора Р.Н. Нурбекова и в результате применения им положений Закона "Об амнистии в связи с 65-летием Всеобщей декларации прав человека", в 2014 году неотбытый срок наказания Э.К. был сокращен еще на 2 года 10 месяцев и 22 дня. И, наконец, после применения положений Закона "Об амнистии в отношении женщин и несовершеннолетних", в 2015 году неотбытый срок наказания был сокращен еще на 2 года 6 месяцев и 13 дней.

В результате применения трех амнистий, срок наказания гражданки Э.К. был сокращен на 9 лет 8 месяцев. При этом, необходимо учитывать, что под стражей она находится с 25 февраля 2008 года и по настоящее время. Причем, как было указано выше, без вступившего в законную силу приговора суда, поскольку первый приговор Токмокского городского суда в отношении неё был отменен Чуйским областным судом, а второго приговора так и не последовало из-за утери уголовного дела", - продолжили в аппарате Омбудсмена.

Правозащитники отмечают, что по новому уголовному кодексу, максимальный срок лишения свободы снижен с 25 до 20 лет.

"Это означает, что с учетом трех примененных амнистий общий срок наказания не должен превышать 10 лет и 2-х месяцев. Однако Э.К. находится в заключении уже более 20 лет, а именно: до перевода в ИК-2 она провела 5 месяцев в СИЗО-1, где один день считается за два, т.е. по закону, находясь в СИЗО, Э.К. уже отбыла наказание – 10 месяцев, и после вынесения приговора Токмокским городским судом (с 26 июня 2008 года по сегодняшний день) – более 11 лет; здесь же следует учитывать не только сокращенные амнистией сроки, но и еще отминусовать 5 лет (в соответствии с ч. 4. ст. 70 УК КР); в итоге гражданка Э.К. находится под стражей уже более 22 лет".

Правозащитники отмечают, что определить статус Э.К. Сложно. С юридической точки зрения, она является подсудимой и должна находится в СИЗО или в ИВС, так как в отношении нее приговор не вступил в законную силу. При этом, в колонии она содержится в качестве осужденной.

Учитывая вышесказанное, Акыйкатчы КР передал Генеральному прокурору КР соответствующее представление об устранении выявленных нарушений прав и свобод гражданки Э.К.

В частности:

1) Акыйкатчы просит факт утери уголовного дела в отношении гражданки Э.К. внести в ЕРПП и по данному нарушению начать досудебное производство под личным контролем Генерального прокурора КР;

2) провести служебное расследование по фактам халатного отношения к своим должностным обязанностям со стороны сотрудников прокуратуры г. Токмок, и по итогам дать им правовую оценку;

3) за халатное отношение к должностным обязанностям со стороны судей и работников суда г. Токмок внести соответствующее представление в дисциплинарную комиссию при Совете судей КР для дачи правовой оценки их проступкам

4) оказать содействие в розыске уголовного дела в отношении гражданки Э.К.;

5) решить вопрос об изменении меры пресечения в отношении Э.К., которая до сих пор находится под стражей в ИК-2;

6) для расследования указанных нарушений по данному факту создать межведомственную комиссию с участием в ней представителя Омбудсмена КР.

Ход и законность разрешения данной ситуации находится на контроле Омбудсмена КР.