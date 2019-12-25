Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Женщина 11 лет провела за решеткой без решения суда и уголовного дела

1034  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Женщину осудили на 25 лет за убийство, но вторая инстанция отменила приговор и отправило дело на новое рассмотрение. Этот процесс так и не состоялся, так как кто-то потерял уголовное дело. Тогда про женщину решили просто забыть

С 2008 года женщина отбывает срок за убийство в исправительной колонии №2, при этом в отношении нее нет вступившего в силу приговора суда и даже уголовного дела. Но даже, если бы они были, она уже должна была выйти на свободу по амнистии 2011 года. Подробности этой истории сообщили в аппарате Омбудсмена.

По данным правозащитников, о судьбе этой женщины, они узнали после того, как она обратилась к ним за помощью. Она просила, чтобы Омбудсмен помог ей добиться официального ответа от Токмокского городского суда, почему почти год ее дело не пересматривают в суде в связи со вступившими в силу кодексами.

"При изучении данного обращения был выявлен, фактически целый список нарушений, допущенных должностными лицами КР с 2008 года и по настоящее время.

В частности, приняв к производству заявление гражданки Э.К., сотрудники экспертно-правового отдела аппарата Омбудсмена КР направили соответствующий запрос в Токмокский городской суд с просьбой подтвердить информацию о поступлении заявления от заявительницы Э.К., а также сообщить о результатах его рассмотрения. Однако в письме, пришедшем в аппарат Акыйкатчы за подписью председателя Токмокского городского суда Д. Астаркулова, содержался формальный ответ. Не приняв подобную отписку, представители Акыйкатчы обратились в Чуйский областной суд с просьбой принять меры в отношении председателя Токмокского городского суда Д. Астаркулова за формальное отношение к своим обязанностям, а также предоставить всю необходимую информацию (полный перечень соответствующих вопросов содержался в письме аппарата Омбудсмена КР) по уголовному делу гражданки Э.К", - говорится в сообщении аппарата Омбудсмена.

В течение месяца со дня направления вышеуказанного письма (вместо двух недель, определенных по законодательству КР) ответа от Чуйского областного суда не поступило. В своем повторном запросе аппарат Акыйкатчы затребовал от руководства Чуйского областного суда ответить должным образом и в полном объеме на первое письмо, а также принять меры дисциплинарного взыскания в отношении представителей Чуйского областного суда, в том числе сотрудников канцелярии за непредоставление ими своевременного ответа.

"5 декабря 2019 года, за подписью и.о. председателя Чуйского областного суда У. Садырбекова, был получен ответ, в котором сообщалось, что в Токмокский городской суд заявление Э.К. о пересмотре её уголовного дела и соответствующее представление начальника ИК-2 поступило 16 января 2019 года. Но поскольку в отношении Э.К. отсутствует окончательный приговор суда, не представляется возможным пересмотреть ее уголовное дело", - пишут правозащитники.

Им удалось выяснить, что 24 июня 2008 года гражданка Э.К. была признана Токмокским городским судом виновной по ч. 2. п. 3, 6, 11, 13 ст. 97, ч. 2 п. 1,4 ст.125 УК КР, осуждена и приговорена к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК-2. Однако, 9 сентября 2008 года Чуйский областной суд отменил приговор Токмокского городского суда и уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд.

В свою очередь, Токмокский городской суд трижды направлял уголовное дело гражданки Э.К. в прокуратуру г. Токмок для обеспечения явки подсудимой на судебные заседания. После третьей отправки уголовное дело в отношении гражданки Э.К. было утеряно. В прокуратуре г. Токмок и в Токмокском городском суде не смогли объяснить кем и когда это дело было утеряно.

"В целях прояснения ситуации, представитель аппарата Омбудсмена КР выехал в ИК-2, где провел беседу с осужденной Э.К. и ознакомился с ее личным делом. В частности, стало известно, что в 2011 году, согласно санкции прокурора по надзору за законностью в исправительных учреждениях А. Омуралиева, в отношении Э.К. была применена норма Закона КР "Об амнистии в связи с 20-летием независимости КР" и её неотбытый срок наказания был сокращен на 4 года 2 месяца и 28 дней. Затем, согласно санкции прокурора Р.Н. Нурбекова и в результате применения им положений Закона "Об амнистии в связи с 65-летием Всеобщей декларации прав человека", в 2014 году неотбытый срок наказания Э.К. был сокращен еще на 2 года 10 месяцев и 22 дня. И, наконец, после применения положений Закона "Об амнистии в отношении женщин и несовершеннолетних", в 2015 году неотбытый срок наказания был сокращен еще на 2 года 6 месяцев и 13 дней.

В результате применения трех амнистий, срок наказания гражданки Э.К. был сокращен на 9 лет 8 месяцев. При этом, необходимо учитывать, что под стражей она находится с 25 февраля 2008 года и по настоящее время. Причем, как было указано выше, без вступившего в законную силу приговора суда, поскольку первый приговор Токмокского городского суда в отношении неё был отменен Чуйским областным судом, а второго приговора так и не последовало из-за утери уголовного дела", - продолжили в аппарате Омбудсмена.

Правозащитники отмечают, что по новому уголовному кодексу, максимальный срок лишения свободы снижен с 25 до 20 лет.

"Это означает, что с учетом трех примененных амнистий общий срок наказания не должен превышать 10 лет и 2-х месяцев. Однако Э.К. находится в заключении уже более 20 лет, а именно: до перевода в ИК-2 она провела 5 месяцев в СИЗО-1, где один день считается за два, т.е. по закону, находясь в СИЗО, Э.К. уже отбыла наказание – 10 месяцев, и после вынесения приговора Токмокским городским судом (с 26 июня 2008 года по сегодняшний день) – более 11 лет; здесь же следует учитывать не только сокращенные амнистией сроки, но и еще отминусовать 5 лет (в соответствии с ч. 4. ст. 70 УК КР); в итоге гражданка Э.К. находится под стражей уже более 22 лет".

Правозащитники отмечают, что определить статус Э.К. Сложно. С юридической точки зрения, она является подсудимой и должна находится в СИЗО или в ИВС, так как в отношении нее приговор не вступил в законную силу. При этом, в колонии она содержится в качестве осужденной.

Учитывая вышесказанное, Акыйкатчы КР передал Генеральному прокурору КР соответствующее представление об устранении выявленных нарушений прав и свобод гражданки Э.К.

В частности:

1) Акыйкатчы просит факт утери уголовного дела в отношении гражданки Э.К. внести в ЕРПП и по данному нарушению начать досудебное производство под личным контролем Генерального прокурора КР;

2) провести служебное расследование по фактам халатного отношения к своим должностным обязанностям со стороны сотрудников прокуратуры г. Токмок, и по итогам дать им правовую оценку;

3) за халатное отношение к должностным обязанностям со стороны судей и работников суда г. Токмок внести соответствующее представление в дисциплинарную комиссию при Совете судей КР для дачи правовой оценки их проступкам

4) оказать содействие в розыске уголовного дела в отношении гражданки Э.К.;

5) решить вопрос об изменении меры пресечения в отношении Э.К., которая до сих пор находится под стражей в ИК-2;

6) для расследования указанных нарушений по данному факту создать межведомственную комиссию с участием в ней представителя Омбудсмена КР.

Ход и законность разрешения данной ситуации находится на контроле Омбудсмена КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384354
Теги:
амнистия, омбудсмен, суд, Токмак, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  