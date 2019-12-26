Цены на яйца в КР подскочат. Кто виноват?

Тревожная новость ожидает наших домохозяек: цены на яйца в ближайшее время обязательно поднимутся. И виной этому наши вечно спящие чиновники.

Пока трудно сказать, на сколько конкретно подорожает этот продукт первой необходимости. Мы связались с представителями самых крупных торговых сетей Кыргызстана и получили пока еще не точный ответ: "До семи сомов". Но и это сообщение, мягко говоря, не очень греет. В последнее время дорожают мясо, молоко, к тепличным овощам вообще не подступиться. И теперь такое вот грустное сообщение о возможном росте цен на яйца. Уже сейчас недовольные горожане громко высказывают свое возмущение по этому поводу, справедливо говоря, что наши кошельки не резиновые.

Но что поделаешь, если родное государство целенаправленно уничтожало свою птицеводческую отрасль. Наши предприятия стонут от бремени просто–таки сумасшедших налогов, а в страну контрабандой поступают импортные яйца по демпинговым ценам. Чаще всего из Казахстана. В этой стране к птицеводческой отрасли относятся внимательно. Там производство каждого яйца в переводе на нашу валюту дотируется в пределах 30–40 процентов. Поэтому Казахстан уже давно обеспечил себя яйцами и экспортирует их практически в страны Центральной Азии, в том числе и в Кыргызстан.

Скажем больше. Поставщики из соседней страны не мудрствуя лукаво при ввозе этой диетической продукции в Кыргызстан указывали цену в 50 тыйынов за одно яйцо. Наши доблестные таможенники, словно наивные мальчики, верили им, хотя на наших рынках импортные яца стоили намного дороже. Ниже, правда, чем аналогичная продукция, произведенная в Кыргызстане, но все же никак не 50 тыйынов. Странно, но наши правоохранительные органы, фискальные службы ни разу не усомнились в данных, предоставленных зарубежными поставщиками. Поэтому возникает вопрос: а не было ли в данном случае группового сговора коммерсантов с нашими таможенниками?

В принципе это несложно проверить. Как говорится, было бы желание, но его нет.

Но сейчас в Казахстане случилась эпидемия, которая привела к уничтожению почти всех несушек, поэтому экспорт яиц в нашу страну уже в самое ближайшее время сократится в разы. А мы свое производство так сильно сократили, что о полном самообеспечении не может идти и речи. Поэтому и цены на яйца в условиях их дефицита резко подпрыгнут вверх.

Подкрепим сказанное цифрами. По официальным данным, в Кыргызстане производится 525 миллионов яиц в год, что покрывает потребности страны всего на 45 процентов. Остальные 55 процентов - импорт. Однако даже в эти цифры верится с трудом. Потому как, по данным специалистов отрасли, в стране производится только 365 миллионов яиц. Как объяснить возникшую несостыковку? В части приписок нам равных нет?

Еще 10–15 лет назад птицеводческая отрасль страны уверенно держалась на плаву. В Кыргызстане действовали более 10 крупных и разных предприятий. Поставляли на рынок свою аналогичную продукцию и фермеры–птицеводы. Но теперь в Кыргызстане существуют только три предприятия по производству яиц. А мелкие фермеры уже давно стали заниматься растениеводством или выращиванием крупного рогатого скота.

Для того чтобы хохлатки быстро росли и одаривали нас яйцами, нужно не только зерно, но различные дорогие импортные добавки к ним. Всего в рационе курицы должно быть не меньше 10 разнообразных добавок. Печальный фокус состоит в том, что многие компоненты полноценного куриного рациона производятся только в странах дальнего зарубежья. Поэтому цены на эти добавки ужасно дорогие, а если к этому добавить лихие таможенные накрутки, то есть налог на добавленную стоимость, то получается, что наши куры несут не простые, а золотые яйца. Кстати, себестоимость одного яйца, согласно данным специалистов Минэкономики, у нас составляет 4 сома 90 тыйынов, а в Казахстане - всего 3 сома 60 тыйынов.

Еще весной прошлого года депутаты ЖК по многочисленным просьбам птицеводов республики приняли закон, согласно которому предприятиям отрасли после реализации продукции возвращался пресловутый НДС. Это позволяло бы птицеводам иметь свой капитал для расширения производства, регулярного приобретения кормовых добавок за рубежом.

Летом президент подписал этот закон, но он пока не действует. Оказывается, еще не разработаны механизмы возвращения налога на добавленную стоимость предприятиям отрасли. К этой работе подключены министерства сельского хозяйства и экономики, ассоциации рыбоводов и птицеводов.

И почему эти правила нельзя было оставить параллельно с разработкой Закона "О возврате НДС"? Одним словом, наши чиновники еще раз проявили себя в полном блеске. Корпят над бумагами, творят новые правила, а на базарах обстановка только ухудшается.