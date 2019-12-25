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Рэпера Тимати "спецназ" США заставил лечь на землю (видео)

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- ВБ
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Российского рэпера Тимати в своей бургерной в Лос-Анджелесе спецназ заставил лечь на землю. Видео об этом музыкант разместил в своем Instagram.

На кадрах видеоролика видно, как в помещение ворвались вооруженные сотрудники "спецназа" в масках и заставили всех лечь на пол. Один из ворвавшихся стал кричать: "Кто Тимати!". И когда эстрадный певец откликнулся его в не менее грубой форме стали спрашивать: "Где деньги?". Позже ему заявили, что в его сумке обнаружили оружие и деньги.

В заключение вконец перепугавшемуся рэперу заявили, что это розыгрыш. Сам Тимати потом на своей странице в соцсети написал, что "не сразу понял, что вообще происходит, так как в Штатах такие вещи случаются и лучше в эти моменты вообще не дергаться"..


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URL: https://www.vb.kg/384362
Теги:
Россия, США, Тимати, артисты эстрады
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