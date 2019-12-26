Заболела голова у стоматологов. Прокуратура выявила нарушения в стомклинике

Прокуратурой города Бишкека проведена проверка достоверности регистрации количества пациентов в городской стоматологической поликлинике № 6 за 11 месяцев этого года.

Согласно отчетам стоматологов–терапевтов, с начала года было зарегистрировано 15022 пациента (без учета профессиональных осмотров, пациентов на бесплатной основе и хирургических процедур). А врачам стоматологам–терапевтам всего выдано простерилизованных инструментов на 31477 пациентов (кроме пациентов, получивших помощь на бесплатной основе).

Итого за 11 месяцев 2019 года не зарегистрированными прошли 16455 (31477–15022) пациентов. Достаточно отнять от количества инструментов число посещений. Ведь на каждого больного полагается один комплект инструментов.

Таким образом, вследствие умышленного сокрытия реального количества пациентов в кассу поликлиники, по меньшей мере, не поступило 2 846 715 сомов.

По результатам проверки материалы зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по ч.2 ст.320 ("Злоупотребление должностным положением") УК Кыргызской Республики. Организация досудебного производства поручена УГСБЭП по городу Бишкеку.