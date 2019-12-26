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Наказать родителей, которые унижают учителей потребовала депутат

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- Екатерина Улитина
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Депутат Евгения Строкова, сегодня, 26 декабря, выступая на заседании Жогорку Кенеша потребовала наказать родителей, которые унижают и нападают на учителей.

Поводом для выступления депутата стал случай в 95 школе, где родительница школьницы прервала урок, схватила учителя и выволокла ее из кабинета, чтобы силой привести к директору. Все происходящее было снято на камеры видеонаблюдения, установленные в классе и в коридоре.

Я требую привлечь к ответственности родителей, которые ведут себя подобным образом. Я хочу, чтобы родители поняли, что в первую очередь, это их дети. В классе по 50 человек, а они требуют, чтобы учитель любил каждого ребенка. И все это за три копейки, - сказала Евгения Строкова.

Отметим, Министерство образования и науки встало на сторону педагога.


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URL: https://www.vb.kg/384366
Теги:
Министерство образования, образование, Кыргызстан, учителя, Строкова Евгения
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Комментарии
Преступление и наказание
26.12.2019, 11:21

Мамашу надо стерилизовать !

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