Наказать родителей, которые унижают учителей потребовала депутат

Депутат Евгения Строкова, сегодня, 26 декабря, выступая на заседании Жогорку Кенеша потребовала наказать родителей, которые унижают и нападают на учителей.

Поводом для выступления депутата стал случай в 95 школе, где родительница школьницы прервала урок, схватила учителя и выволокла ее из кабинета, чтобы силой привести к директору. Все происходящее было снято на камеры видеонаблюдения, установленные в классе и в коридоре.

Я требую привлечь к ответственности родителей, которые ведут себя подобным образом. Я хочу, чтобы родители поняли, что в первую очередь, это их дети. В классе по 50 человек, а они требуют, чтобы учитель любил каждого ребенка. И все это за три копейки, - сказала Евгения Строкова.

Отметим, Министерство образования и науки встало на сторону педагога.