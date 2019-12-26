Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Смертельный автонаезд на женщину в Бишкеке попал на видео

1364  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Смертельный автонаезд на женщину в Бишкеке попал на видео. Запись сегодня, 26 декабря, опубликовал телеграмм-канал "Короче".

На видеозаписи видно, как пассажиры и в том числе пострадавшая выходят из маршрутки. Оказавшись на улице, она начинает падать, ее пытается поймать другой пассажир, но у него не получается. В это время микроавтобус отъезжает от остановки и женщина падает прямо под колеса.

Трагедия произошла накануне утром, 25 декабря на пересечении улиц Кулатова и Абдрахманова. Пострадавшая скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384374
Теги:
ДТП, погибшие, Бишкек, Кыргызстан, автонаезд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  