Смертельный автонаезд на женщину в Бишкеке попал на видео. Запись сегодня, 26 декабря, опубликовал телеграмм-канал "Короче".

На видеозаписи видно, как пассажиры и в том числе пострадавшая выходят из маршрутки. Оказавшись на улице, она начинает падать, ее пытается поймать другой пассажир, но у него не получается. В это время микроавтобус отъезжает от остановки и женщина падает прямо под колеса.

Трагедия произошла накануне утром, 25 декабря на пересечении улиц Кулатова и Абдрахманова. Пострадавшая скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.