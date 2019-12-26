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Милиционеры за час нашли грабителя. Слова благодарности пенсионерки

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- Екатерина Улитина
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Пенсионерка из Каинды, села в Жайылском районе Чуйской области поблагодарила местных милиционеров за оперативную и слаженную работу.

Вечером, 18 декабря Галина Анатольевна шла на железнодорожную станцию в Кара-Балте, откуда каждый вечер в течение 15 лет уезжает домой. В тот вечер она заметила, что неизвестный ей мужчина следит за ней. Когда она обернулась, чтобы убедиться в этом, незнакомец схватил ее сумочку и стал бить по голове. 62-летняя пенсионерка боролась со злоумышленником минут 15-20, но одолеть его ей не удалось. Он завладел ее сумочкой и сбежал.

После происшествия женщина почувствовала себя плохо из-за возраста и сердечной недостаточности. Ее доставили в территориальную больницу, где она обратилась в правоохранительные органы.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 201 (Грабеж) УК КР. Сотрудники ОВД Жайылского района немедленно приступили к поискам грабителя и в течение часа задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний К.У., уроженец Ошской области.

Благодарная пенсионерка выразила благодарность руководству ОВД Жайылского района., а потом решила рассказать свою историю общественности, чтобы люди знали, что милиционеры работают и помогают простым пенсионерам.

"Ребята с ОВД Жайылского района вы молодцы! Спасибо большое Вам за проделанную

работу!", - поблагодарила Галина Анатольевна милиционеров.


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URL: https://www.vb.kg/384377
Теги:
грабеж, Чуйская область, Кыргызстан, пострадавшие, УВД
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