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В ЕАЭС усилят борьбу с табачным контрафактом

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- Евгений Денисенко
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Государства Евразийского экономического союза согласовали принципы ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию. Это предусмотрено соответствующим соглашением, подписанным вице-премьерами стран-партнеров, сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Как подчеркнули в ЕЭК, соглашение позволит гармонизировать ставки акцизов на сигареты и тем самым обеспечить условия для функционирования рынка табачной продукции в ЕАЭС.

В ЕЭК отметили, что с 2024 года при расчете национальных ставок акциза на сигареты страны Союза будут исходить из индикативной ставки €35 за 1 тысячу сигарет с отклонением не более чем на 20% в меньшую или большую стороны. Для адаптации бизнеса к новым требованиям сроком достижения индикативной ставки определен период с 2020 по 2024 годы.

"Существующий разрыв в ставках является основной причиной растущего перетока нелегальной табачной продукции в странах Союза. Постепенная и поэтапная гармонизация акцизных ставок на сигареты позволит сдерживать развитие нелегального рынка табака. Гармонизация также создает хорошие условия для увеличения объема взаимной торговли табачной продукцией, способствует равным конкурентным условиям для бизнеса и росту бюджетных поступлений от акцизов, улучшает условия для легального оборота", - прокомментировал новый совместный шаг член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.

А введение индикативной ставки на табачную продукцию и установление пятилетнего периода ее достижения поспособствует, по словам министра, планированию бизнеса на среднесрочную перспективу. Полномочиями по утверждению такой ставки на очередной пятилетний период государства Союза наделили Совет ЕЭК.


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URL: https://www.vb.kg/384389
Теги:
контрабанда, налоги, табак, ЕАЭС
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