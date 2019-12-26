Успейте оформить авто до Нового года! Таможня открыла еще один пункт

31 декабря 2019 года заканчивается период действия льготных ставок таможенных пошлин в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования из третьих стран.

В связи с этим, Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики информирует о том, что оформление автотранспортных средств дополнительно производится на месте таможенного оформления "Бизнес-Транс-Сервис". Рабочее время на месте таможенного оформления "Бизнес-Транс-Сервис" который находится по адресу город Бишкек улица Кожевенная 74, также начинается с 9ти утра и длится до 24:00, без выходных до 31 декабря 2019 года.

Справочно: Таможенное оформление можно произвести в следующих таможенных органах:

Железнодорожная таможня "Северная", МТО "Автомобильный" - адрес: г.Бишкек, ул.Чолпон-Атинская 2а.

Северо-Восточная таможня, МТО "Автомобильный" - адрес: село Военно-Антоновка, ул. Степная, авторынок "РИОМ Авто"

Северо-Восточная таможня, МТО "Бизнес-Транс-Сервис" - адрес: г. Бишкек, улица Кожевенная 74.