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Премьер-министр высказал свою позицию об исках против СМИ

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- Екатерина Улитина
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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев высказал свою позицию относительно исков против СМИ. Выступая на церемонии награждения работников средств массовой информации, приуроченной к празднованию Дня информации и печати и Дня работников телевидения и радио глава правительства отметил, что в споре стороны должны стремиться к поиску альтернативных решений.

"Иски против СМИ – не единственный путь урегулирования споров. Сторонам всегда нужно стремиться находить альтернативные условия решения возникающих вопросов", - цитирует Мухаммедкалыя Абылгазиева пресс-служба правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что свобода слова в Кыргызстане – это одно из наших важнейших достижений.

"Наша страна является лидером в регионе по свободе слова. Это факт, который никто оспорить не может. У нас каждый гражданин, кем бы он ни был, может свободно высказывать свое мнение, а средства массовой информации – свободно распространять это. Однако, как и наша страна, отечественная пресса сегодня переживает непростые этапы становления и развития. И журналисты не должны забывать, что их материалы всегда должны основываться на достоверных фактах. Я рад наблюдать за тем, как СМИ в последние годы все больше стали обращать внимание на качество публикуемых материалов, заметно усиливают редакционные требования, все больше практикуют самоцензуру. И я убежден в том, что мы должны делать все, чтобы и дальше укреплять свободу слова в Кыргызстане и сохранять эти позитивные тенденции. Качественное и объективное освещение событий в стране чрезвычайно важно для нас, ведь сегодня мы живем в условиях, когда силу информации переоценить сложно. И здесь я хотел бы подчеркнуть, что иски против СМИ – не единственный путь урегулирования споров. Сторонам всегда нужно стремиться находить альтернативные условия разрешения возникающих вопросов. Наша сила в открытости. Мы ничего не скрываем и готовы открыто обсуждать любые темы, приводить свои доводы и спорить. У нас нет больших запасов нефти и газа, но у нас есть свободолюбивое, демократическое общество, свобода слова и свобода выбора", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбек Матраимов, его брат депутат ЖК Искендер Матраимов, а также их жены подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к ряду СМИ. Общая сумма исков - 60 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/384391
Теги:
правительство, суд, Искендер Матраимов, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр, СМИ
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