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В Бишкеке прошла Президентская елка. Дети подарили президенту робота (фото)

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 26 декабря, принял участие в новогоднем мероприятии для детей. На президентскую елку дети приехали со всех регионов страны.

"Наши предки оставили нам в наследство многонациональный дружный народ, прекрасную землю. Сейчас мы прилагаем большие усилия для развития нашей страны. Нет ничего дороже Родины. Время бежит очень быстро. Совсем скоро судьба страны и народа будет в ваших руках. Вы должны быть готовы к этому. Мы верим вас", - отметил президент Сооронбай Жээнбеков и пожелал детям крепкого здоровья, счастья и успешной учебы.

Обращаясь к детям, глава государства подчеркнул, что только образованные люди смогут развивать страну и включить ее в число передовых.

"Развитие страны тесно связано с современными технологиями. Поэтому прилагаются большие усилия для обеспечения всех школ интернетом, компьютерными классами и мультимедийной техникой", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент подчеркнул, что своими победами на международных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах дети дарят огромную радость своим родителям, родным и учителям, прославляют страну на мировой арене.

"Глядя на вас мы с уверенностью можем сказать, что у нашей страны хорошее будущее. Пусть в Новом году у вас будет много радостей, добрых друзей. Желаю, чтобы в жизни у вас всегда все получалось, и вы дальше радовали ваших любящих родителей, учителей и родных. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы у вас было счастливое детство и успешная взрослая жизнь", - отметил глава государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков вручил детям новогодние подарки. В ответ дети подарили главе государства робота.

Детям представлена новогодняя концертная, театрализованная программа.

На новогоднюю елку от имени президента Кыргызской Республики, прошедшую в Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова, прибыли 1100 детей школьного возраста со всех областей.

Среди них - отличники учебы, победители международных конкурсов, олимпиад и турниров, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/384392
Теги:
дети, Новый год, Бишкек, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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