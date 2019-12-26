Осужденный повесился и поджег себя. Родственники не верят (Осторожно видео)

В исправительной колонии №1 в селе Молдовановка произошла странная смерть. В ночь с 30 ноября на 1 декабря умер 23-летний заключенный Урматбек уулу Э. В средствах массовой информации на следующий день сообщили, что молодой человек повесился. Однако, родственники парня эту версию отрицают и называют ее невероятной. Они считают, что молодого человека перед смертью могли пытать, возможно, подвергли сексуальному насилию. И только потом убили. Тело пытались сжечь, а после повесили на простыне, чтобы имитировать самоубийство.

Адвокат Алия Турумбекова, к которой обратились родственники погибшего, с их слов рассказала VB.KG, что следственным органам удобно придерживаться версии о самоубийстве. Правоохранители начали досудебное производство по статье 136 "Доведение до самоубийства".

- Родственники умершего в недоумении. Как можно повеситься, а после смерти облить себя и поджечь? Со слов родственников, при вскрытии, кишечник у умершего был пустым, сухим, что говорит о том, что умерший не ел последние несколько дней, с толстой кишки заднего прохода при изъятии мазка, вылилось вылилась жидкость, похожая на сперму. В лёгких запаха ацетона не было, соответственно подожгли труп уже после смерти, при изъятии частичек вещей с кожи, присутствует запах ацетона.

При вскрытии ни следователь ГСИН, ни представители спецпрокуратуры не участвовали, - говорит Алия Турумбекова.

Адвокат отмечает, что хотя тело парня обгорело до неузнаваемости, отрезок простыни на которой он якобы повесился, не сгорел. Не пострадали и другие вещи, которые были рядом.

Следователи объясняют родственникам, что парень перед смертью курил и не затушил сигаретный окурок.

На публикации фотографий и видео настояли родственники, так как именно эти кадры, по их мнению, доказывают, что 1 декабря в Молдовановке произошел не простой суицид.