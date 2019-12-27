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На вооружение российской авиабазы в Кыргызстане поступят беспилотники

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- Евгений Денисенко
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В состав российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане будут введены подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Это предусмотрено протоколом, который президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы для последующей его ратификации.

В электронной базе ГД документ зарегистрирован как законопроект "О ратификации протокола между РФ и КР о внесении изменений и дополнений в Соглашение между РФ и КР о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории КР от 20 сентября 2012 года".

В пояснительной записке к документу указывается, что положениями соответствующего протокола данное соглашение дополняется терминами, касающимися беспилотных авиационных систем и БЛА, устраняются несоответствия между законодательством России и Кыргызстана об эксплуатации беспилотников, а также устанавливается порядок организации полетов российских БЛА и воздушных судов в небе над КР.

Как отмечается, вступление в силу протокола позволит российской стороне "ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение".

На информационном ресурсе Госдумы "Система обеспечения законодательной деятельности" (СОЗД) сообщается, что законопроект зарегистрирован и направлен председателю ГД РФ. Затем он поступит в Комитет ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Документ также устанавливает новую, более высокую ежегодную арендную плату за использование российской стороной земельных участков и участка акватории в сумме 4 миллиона 794 тысячи 95 рублей. Это предпринято по результатам совместной инвентаризации, которая была проведена при оформлении права временного пользования Россией участками в местах дислокации военной базы и выявила несоответствие их размеров параметрам, зафиксированным в двустороннем соглашении. Оплачиваться аренда будет из федерального бюджета в рамках выделяемых Министерству обороны России средств.

В нынешнем месяце военнослужащие авиабазы "Кант" в ходе учения отразили условную атаку ударных беспилотных летательных аппаратов и дронов-разведчиков. По информации пресс-службы Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена авиабаза, действия разведывательных БЛА были предотвращены огнем мобильной группы подразделения охраны.

Авиабаза "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств, входящих в эту организацию. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


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URL: https://www.vb.kg/384398
Теги:
Владимир Путин, Кант, авиабаза, оружие, Россия, Кыргызстан, Вооруженные силы
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