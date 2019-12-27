Запрет на полиэтиленовый пакет в КР. Мнения сторон

Тряпичные сумки, авоськи и бумажные пакеты очень скоро могут войти в жизнь кыргызстанцев взамен полиэтилена. С 1 января 2020 года хотят запретить пакеты из полиэтилена толщиной до 20 микрон. Правительство вынесло на общественное обсуждение соответствующий проект. Корреспонденты "ВБ" опросили бишкекчан и экспертов и выяснили, что те думают по поводу "великой полиэтиленовой реформы".

Пластиковые горы

Каждый день мы пользуемся полиэтиленовыми пакетами. Их стоимость мизерна, а жизнь краткосрочна. Она длится от супермаркета до дома, от дома - до мусорного бака. Пластик, конечно, зло, особенно одноразовый - он заполонил собою воду, воздух и землю, разлагается больше сотни лет и угрожает всему живому на планете. Во многих странах использование одноразовых пластиковых пакетов уже ограниченно. Кыргызстан решил не отставать.

Проект постановления "О введении моратория на производство, реализацию изделий (пакеты, сумки, мешки, упаковочные материалы) из полимерной пленки толщиной менее 20 мкм, предназначенных для населения" находится на сайте правительства. Это постановление предусматривает введение моратория с 1 января 2020 года. Об этом наша газета уже сообщала в материале ("Утомленные полиэтиленом" 26 ноября 2019 года).

Инициатором и разработчиком документа выступило Госагентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству (ГАООСиЛХ). По данным ведомства, полиэтиленовые пакеты, изготовленные из полимерных материалов, ввиду особенности их состава практически не поддаются разложению под воздействием климатических факторов природы, а при их сжигании в окружающую среду выделяются стойкие органические загрязнители, диоксины и фураны. С точки зрения экологии самыми опасными считаются тонкие отрывные пакеты. Они самые дешевые, легко переносятся ветром и практически не идут во вторичную переработку. Умеренно опасными можно назвать пакеты типа "майка", ПЭТ–бутылки и одноразовую посуду.

- В целях экологической и экономической целесообразности был выбран вариант введения запрета на производство, реализацию и импорт пакетов из полимерной пленки толщиной менее 20 микрон. И с этим вариантом согласились представители бизнес–сообщества, - сказал "ВБ" заведующий отделом государственной экспертизы Госагентства охраны окружающей среды Мирлан Скаков.

Его коллеги–специалисты отмечают, что пакеты накапливаются на свалках твердых бытовых отходов. А поскольку в республике не налажена переработка мусора, горы отходов будут расти, отравляя окружающую среду продуктами распада.

В ведомстве предполагают, что принятие законопроекта позволит сократить объемы упаковочных отходов. Предлагается дать отсрочку для предпринимателей, которые имеют запасы, для того, чтобы они смогли полностью все реализовать и не понесли какой–либо ущерб.

- Рынок сам отрегулирует ситуацию, скорее всего предприниматели будут переходить на упаковку потолще или искать альтернативу, - говорит Скаков. - Если правительство одобрит мораторий, то необходимо будет внести изменения в Кодексы "О проступках" и "О нарушениях" для введения ответственности при нарушении ограничения производства и реализации тонких пакетов. На территории ЕАЭС все страны идут к этому решению.

Готовь авоську

Те, кто постарше, помнят, как люди массово ходили в магазины с авоськами, а полиэтиленовые пакеты стирали и занашивали до дыр. И нынешняя молодежь, подхватившая экологическую инициативу, уже переходит на тканевые экосумки и мешочки.

Но сейчас почти все продукты во что–нибудь запаковываются. И тут найти замену гораздо сложнее.

- А с чем ходить за мясом, рыбой, соленьями, салатами? - спрашивают озадаченные покупатели.

В одной из столичных крупных торговых сетей корреспонденту "ВБ" сообщили, что в курсе возможных запретов и следят за судьбой проекта постановления. По словам сотрудников магазина, моментальный отказ от пластиковой продукции просто невозможен.

- Мы принимаем участие во всех процессах обсуждения постановления, - говорит PR–менеджер Азамат Султаналиев. - Упаковка и пакеты - вопрос серьезный. Поэтому все торговые сети ищут альтернативные варианты. Мы могли бы завезти бумажные пакеты, но это очень дорого. Однако мы понимаем важность экологических вопросов и всячески готовы поддерживать природоохранные акции. Сейчас разрабатываем варианты экосумок. Но прежде всего ждем решения правительства, чтобы понять, какой материал выбрать для работы.

По данным Торгово–промышленной палаты, основную часть полиэтиленовых пакетов в настоящее время Кыргызстан импортирует в основном из Китая. В месяц на территорию страны поступает около 250 тонн пакетов, или 3 тысячи тонн в год. При этом в республике работает около 20 предприятий, которые занимаются производством пакетов. Большинство заводов начали свою деятельность недавно и имеют не устаревшее оборудование. Однако на их долю приходится порядка 5–7 процентов от необходимого для страны объема.

Местные производители пакетов говорят, что поддерживают запрет ввоза пакетов из Китая, которые выигрывают конкуренцию своими низкими ценами.

- Проблема не в нас, мы законопослушные налогоплательщики, а вот некоторые бизнесмены из Китая везут контрабандно дешевые пакеты фурами, - сообщили корреспондентам "ВБ" в одной из крупных компаний по производству изделий из полиэтилена. - За этот год наша компания перечислила налогов на сумму 23 миллиона сомов, а вот те, кто завозит контрабанду, не платят ничего. Если правительство хочет что–то улучшить, то в первую очередь нужно запретить или ограничить ввоз. А мы готовы выпускать пакеты толще 20 микрон, это для нас даже выгоднее. Во–вторых, можно наладить переработку полиэтилена, а для этого открыть пункты для его приема. Например, наша компания ведет переработку такого материала. Принимаем сухие чистые пакеты и делаем из них сантехнические трубы, ящики и цветочные горшки.

Пока полиэтиленовая реформа только обсуждается, не мешало бы всем бишкекчанам вспомнить истину, просто и понятно сформулированную в "Маленьком принце" Антуана де Сент–Экзюпери: "Есть такое твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету. Это очень скучная работа, но совсем не трудная". А то скоро не будет видно наших прекрасных гор из–за других - мусорных!

цифирь

По данным ГАООСиЛХ, на свалках республики на сегодняшний день накоплено около 16 миллионов 409 тысяч тонн отходов потребления.

Ежегодно образуется около 519 тысяч тонн отходов (правда, точные данные по накопленным отходам отсутствуют.Пластиковым отходам на свалках отведено почетное место, они, по примерным подсчетам, занимают до 21 процента от общей массы.

авторитетно

Рустам Балтабаев, руководитель департамента развития Торгово–промышленной палаты:

- Мы поддерживаем усилия нашего правительства по улучшению экологической обстановки и тоже обеспокоены состоянием окружающей среды. Понятно, что массовое использование пакетов приводит к загрязнению. Однако упаковочные материалы на сегодняшнем этапе играют огромную роль в жизни бизнес–сообщества. Сложно представить развитие экономики и промышленности без упаковочной продукции.

Если сейчас запретить упаковку, предприниматели малого и среднего бизнеса сразу почувствуют это на себе. Именно этот вид продукции востребован на рынке для размещения товаров первой необходимости: сыпучих круп, сахара, хлеба и т.д.

Альтернатива в виде бумажных пакетов не отвечает необходимым нормам. Упаковка должна иметь определенные параметры: выдерживать весовую нагрузку, частично влагу и быть устойчивой к разрывам. Полиэтилен в этом плане надежнее. К тому же в Кыргызстане нет собственного целлюлозно–бумажного производства. А если завозить импортные бумажные пакеты, то это повлияет на конечную цену продукта. Впрочем, и внедрение собственного производства бумажных пакетов может сказаться на экологии. Оказывается, такие предприятия загрязняют воздух на 70 процентов больше, чем производство полиэтилена. К тому же упаковочная бумага может содержать химикаты и имеет длительный процесс разложения, порой эта бумага даже не горит.

Между тем при существующей системе контроля мы видим риски в контрабандном завозе из Китая. Все свои доводы и предложения мы изложили во время обсуждения проекта постановления.

Изучив опыт других стран, мы предложили выпускать пакеты толщиной минимум 25 микрон. Полиэтилен такой толщины можно перерабатывать. Также мы предложили поэтапное введение ограничения пакетов. Нам тоже нужно быть конкурентоспособными. Если у соседей еще нет таких запретов, то в итоге они выиграют.