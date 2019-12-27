Смерть в отеле. Скрыться не удалось

Труп 36–летнего мужчины милиция обнаружила в одной из небольших гостиниц столицы. Тело со следами побоев лежало на полу, глаза и рот были открыты. Было понятно, что умереть постояльцу кто–то явно помог.

Встреча земляков

Следствие установило, что Жаныбек (имя изменено) работал в Бишкеке водителем такси. Он, выходец из Баткенской области, два года назад перебрался в Бишкек. Здесь работу найти гораздо проще, чем в родном селе, 32–летний мужчина снимал квартиру, ночами работал в службе такси.

В сентябре к нему в машину подсел подвыпивший клиент. Разговорились. Он оказался, как и Жаныбек, 36–летним уроженцем Баткенской области. Алимбек сказал, что в Бишкеке практически никого не знает, и предложил таксисту составить ему компанию.

- Сегодня пятница, завтра выходной. Выпить даже не с кем. Я зарплату получил. Давай отдохнем, развеемся, - начал уговаривать Алимбек.

Жаныбек подумал и согласился. Они сняли проституток, купили алкоголь и отправились в ближайшую гостиницу. По мере употребления градус спиртного в крови земляков рос. Алимбек начал ревновать более красивую, как ему показалось, девушку легкого поведения к Жаныбеку. И стал придираться к земляку.

Взаимные претензии переросли в оскорбления. Между Алимбеком и Жаныбеком завязалась драка. В отличие от нового знакомого, таксист был более трезвый. Он повалил Алимбека на пол и начал наносить удары по различным частям тела. Усугубляло ситуацию и присутствие "девочек", которые подначивали мужчин.

- Жаныбек повалил противника и какое–то время удерживал его лежащим на животе весом своего тела. Это он делал для того, чтобы не дать Алимбеку подняться и вновь начать драку, - рассказывают следователи.

Таксист, конечно, не мог знать, что у его нового знакомого проблемы с сердцем. К тому же мужчина страдал избыточным весом, и его постоянно мучила одышка.

Судебно–медицинская экспертиза выявила у Алимбека целый букет заболеваний: гипертрофию сердечной мышцы, дистрофию кардиомиоцитов, отек стромы, липоматоз, умеренный склероз и кровоизлияние в поджелудочную железу на фоне алкогольной интоксикации.

Когда таксист в потасовке придавил Алимбека к полу и сел на него, у мужчины развилась компрессионная асфиксия, или попросту, недостаток кислорода из–за сжатия грудной клетки, и сердце его остановилось.

На спине драчуна Жаныбек просидел около десяти минут. Он думал, что его приятель просто успокоился и заснул после принятого алкоголя. Таксист встал с пола и продолжил выпивать с проститутками. Прошло около получаса, когда одна из девушек начала кричать, что клиент уже не дышит.

Все равно следы остались

Таксист сначала не поверил, а когда перевернул Алимбека, ужаснулся. Глаза мужчины были открыты, рот тоже. Он действительно был мертв. Жаныбек и его гостьи похолодели от страха. Посовещавшись, они решили оставить умершего в номере отеля и незаметно скрыться с места преступления в надежде, что администратор не вспомнит их лица.

- Они находились на втором этаже гостиницы. На первом была крыша магазина. Они собрали бутылки со стола, чтобы милиция не нашла их отпечатков, и спустились из окна на улицу. Было темно, поэтому беглецов никто не заметил. Тело нашли горничная и администратор отеля. После того как в указанное время постояльцы не освободили номер, женщины решили поторопить их. Они открыли номер своим ключом и вошли во внутрь. На полу лежало тело Алимбека. Сначала сотрудницы отеля подумали, что мужчина пьян, но затем увидели его открытые глаза и поняли, что он мертв, - рассказали правоохранители.

На крик прибежал сотрудник службы безопасности. Он вызвал милицию и "скорую". Последняя констатировала смерть постояльца. К тому же на теле убитого имелись множественные гематомы, что свидетельствовало об избиении. Милиция возбудила уголовное дело по статье 130 УК КР "Убийство".

Понимая, что тело рано или поздно найдут, Жаныбек сел в свою машину и поехал на юг республики. Правда, не домой, а к другу детства. Рассказывать ему он ничего не стал, соврав, что поругался с родственниками. Тот предложил ему пожить какое–то время у него. Тем более что шла уборка урожая, и помощь ему не помешала бы.

- Подозреваемые думали, что если заберут с собой пустые бутылки, их отпечатки пальцев милиция не вычислит. Но их много осталось по всему номеру и на теле погибшего. К тому же работницы коммерческого секса состояли на учете в правоохранительных органах. Именно их "пальчики" первыми и вычислили. Девушки отпираться не стали, рассказали в отделении, что произошло той злополучной ночью. Правда, имен своих собутыльников они не помнили. Одна из них лишь сообщила, что таксист ездил на стареньком "Мерседесе". Не запомнили номеров авто и сотрудники отеля, в котором произошло преступление, - рассказал следователь.

Скрыться не удалось

Раскрыть преступление помогли камеры видеонаблюдения, расположенные напротив гостиницы на соседней станции техобслуживания. На них хорошо были видны госзнаки спешно покидающего парковку отеля "Мерседеса". Машина принадлежала жителю Баткенского региона.

Утром в дом к родителям Жаныбека нагрянули оперативники. Они сообщили, что их сына подозревают в убийстве земляка. Мать пояснила, что их сын работает в Бишкеке и не появлялся у них около месяца. На работу он тоже не выходил.

Срочно была разослана ориентировка. Спустя два дня в местное отделение милиции пришел житель другого айыла. Он сказал, что видел мужчину, похожего на Жаныбека в доме у своего соседа. Там его и нашла опергруппа.

Жаныбек не стал запираться и сразу признался в содеянном. Только настаивал на том, что не собирался убивать земляка, а это был несчастный случай. Показала это позже и судмедэкспертиза. На вопрос следователей, почему обнаружив, что Алимбек умер, никто из присутствующих не позвонил в милицию, таксист ответил, что испугался обвинений в убийстве.

В настоящее время это дело уже передано в суд. По словам правоохранителей, ему "светит" не менее пяти–восьми лет лишения свободы за непредумышленное убийство. Правда, в данном случае отягчающим обстоятельством является то, что мужчина сбежал с места происшествия. Еще несколько лет дадут и проституткам за соучастие в сокрытии преступления и оставлении человека в опасности, что привело к его смерти.

цифирь

Каждое шестое убийство в Кыргызстане совершено на почве пьянства. В 2018 году на территории республики зарегистрировано 29 тысяч 718 преступлений, 3 тысячи 420 из которых тяжкие и особо тяжкие, 203 - умышленные убийства. Причем в большинстве уголовных дел фигурирует как отягчающее обстоятельство алкогольное опьянение.