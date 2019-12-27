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"Временные" водительские права будут действительны до 15 февраля 2020 года

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- Екатерина Улитина
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Правительство КР продлило срок действия "временных" водительских удостоверений до 15 февраля 2020 года. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данный документ принят в целях обеспечения своевременной выдачи документов при регистрации водительского состава.

Как известно, с декабря 2019 года в Кыргызской Республики введены в оборот водительские удостоверения нового образца. 

В настоящее время проводится работа по замене ранее выданных водительских удостоверений со сроком действия до 31 декабря 2019 года (условно называемые "временные") на постоянные.

Выдача водительских удостоверений осуществляется в штатном режиме, доставка водительских удостоверений в территориальные подразделения государственного учреждения "Унаа" производится государственным предприятием "Кыргыз почтасы".


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URL: https://www.vb.kg/384403
Теги:
правительство, Кыргызстан, водительское удостоверение, Мухаммедкалый Абылгазиев
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