"Временные" водительские права будут действительны до 15 февраля 2020 года

Правительство КР продлило срок действия "временных" водительских удостоверений до 15 февраля 2020 года. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данный документ принят в целях обеспечения своевременной выдачи документов при регистрации водительского состава.

Как известно, с декабря 2019 года в Кыргызской Республики введены в оборот водительские удостоверения нового образца.

В настоящее время проводится работа по замене ранее выданных водительских удостоверений со сроком действия до 31 декабря 2019 года (условно называемые "временные") на постоянные.

Выдача водительских удостоверений осуществляется в штатном режиме, доставка водительских удостоверений в территориальные подразделения государственного учреждения "Унаа" производится государственным предприятием "Кыргыз почтасы".