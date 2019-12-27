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Число жертв крушения самолета в РК достигло 14 человек

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- Виктория Гунгер
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Число жертв в результате крушения самолета в Казахстане достигло 14 человек. Семеро погибших уже опознаны, личности других устанавливаются. Среди пострадавших - 23 человека. Об этом сообщают казахстанские издания.

- Основные травмы - переломы и черепно-мозговые травмы. Пять пациентов - в крайне тяжелом состоянии. Оставшиеся 60 пассажирова авиалайнера избежали серьезных травм, - пишут СМИ РК.

Напомним, рейс вылетел из Алматы в Нур-Султан сегодня в 7.00. На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.


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URL: https://www.vb.kg/384406
Теги:
дети, Казахстан, погибшие, самолеты, крушение
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