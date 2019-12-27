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О героях ВОВ говорили на встрече российских военных с проректором КРСУ

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- Виктор Мурзов
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В средней общеобразовательной школе № 2 Министерства обороны РФ с учениками, педагогами и военнослужащими Объединенной российской военной базы встретился проректор Кыргызско-Российского Славянского университета Леонид Сумароков.

Житель Бишкека, полковник запаса Вооруженных сил России, кандидат исторических наук Леонид Сумароков – личность известная как в Кыргызстане, так и в России. Он родился в семье военного. Его отец в советское время служил в городе Кант в авиационном полку, который входил в состав 5-х Центральных курсов подготовки и усовершенствования авиационных кадров. Здесь прошло детство Леонида Ивановича и определился его жизненный путь. А полвека спустя именно здесь была сформирована российская авиационная база ОДКБ "Кант".

С 1978 по 2013 годы Леонид Сумароков служил на разных офицерских должностях в Вооруженных силах СССР и России. В Кыргызско-Российском Славянском университете он работает с 2016 года, в настоящее время занимает должность проректора по информации и связи с общественностью.

В течение многих лет Леонид Иванович занимается научно-исследовательской деятельностью. Его монографии и научно-публицистические сборники – о событиях Великой Отечественной войны, роли Киргизской ССР в оказании помощи фронтам, об общественных и политических деятелях России и Киргизии, о героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы.

На встрече автор представил документально-биографические монографии "Чингиз Айтматов: Человек-Вселенная", "Евразийские хроники Н.М. Пржевальского", фотоальбом "Единство, победившее фашизм" и другие работы".

В его научно-публицистических сборниках "Восхождение к подвигу", "Одна судьба – одна дорога" и других книгах о Великой Отечественной войне собраны воспоминания очевидцев о приеме эвакуированных в Киргизскую ССР промышленных предприятиях, работе военных госпиталей, где лечились фронтовики, и другие материалы.

Леонид Иванович рассказал военнослужащим, юнармейцам отряда "Новое поколение" и другим школьникам о том, как создавались его книги, о научной работе КРСУ в преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, о героях Советского Союза – выпускниках Одесской школы пилотов, преемницей которой стали авиационный полк в Канте времен СССР и российская авиабаза.

В ближайшее время выйдет новая книга Сумарокова "В бой идут депутаты" - о 53 депутатах Верховного Совета Киргизской ССР первого созыва – участниках ВОВ, из которых 20 избранников народа погибли, 17 пропали без вести и только 16 вернулись с войны.

Как отметил на встрече Леонид Сумароков, советский народ победил, в первую очередь, благодаря единству и сплоченности всех народов Советского Союза. Он также подчеркнул, что очень важно сохранять память о подвиге дедов и прадедов, освободивших мир от фашизма.

В ходе встречи особое внимание было уделено героическому подвигу летчика-кыргызстанца Исмаибека Таранчиева и стрелка-россиянина Алексея Ткачева, которые повторили подвиг Гастелло, - направили сбитый гитлеровцами в марте 1944 года под Нарвой самолет-штурмовик в колонну вражеской военной техники. К слову, одному из самолетов-штурмовиков Су-25 авиационной базы ОДКБ "Кант" присвоено имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева.


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URL: https://www.vb.kg/384408
Теги:
ВОВ, вуз, Кант, авиабаза, Кыргызстан
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