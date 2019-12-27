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В Якутске оперативники ФСБ задержали лидера кыргызской диаспоры

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В Якутске при сбыте фиктивных миграционных документов задержан один из лидеров кыргызской диаспоры. Об этом сообщает издание knews.kg со ссылкой на ИА SakhaNews..

"В Якутске в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) при сбыте фиктивных миграционных документов задержан с поличным один из лидеров кыргызской диаспоры Б.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Кыргызстана Б. и гражданки России Т. по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 (Организация незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору) УК РФ", – говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленник за мзду занимался незаконной организацией пребывания в Якутии граждан из стран Центрально-Азиатского региона – вёл поиск иностранцев, которым требовалась постановка на миграционный учёт, и получал деньги за свои услуги.

Второй участник противоправного действия – подозреваемая Т. находила лица, согласные выступить принимающей стороной, и отвечала за составление фиктивных документов о прибытии иностранца.

Полученные деньги распределялись между членами группы по договорённости.


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URL: https://www.vb.kg/384409
Теги:
подделка, Россия, задержание мигрантов из Кыргызстана, Документ
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