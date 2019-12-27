Горит лаборатория Бонецкого рядом с Ортосайским рынком (фото)

В Бишкеке на улице Жукеева Пудовкина в 8-м микрорайоне произошел пожар в лаборатории Бонецкого. Об этом VB.KG сообщили очевидцы происшествия.

По их данным на месте работает один пожарный расчет, огонь уже локализован, продолжается тушение внутри помещения.

По данным очевидцев, огонь начал распространяться от электрического щитка.

Между тем, в лаборатории Бонецкокого уточнили, что возгорание произошло в Диагностическом центре, сама лаборатория находится на другом конце города.

Причина: задымилась пластиковая деталь на UPS. Проблему уже устранили и в ближайшее время. Диагностический центр возобновит работу в штатном режиме.