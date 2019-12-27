На борту рухнувшего близ Алматы самолета находился кыргызстанец

На борту рухнувшего самолета Алматы-Нур-Султан находился гражданин Кыргызстана. Об этом VB.KG сообщили в МИД КР.

По данным внешнеполитического ведомства, сейчас пострадавший кыргызстанец находится в одной из больниц Алматы. К нему направляются сотрудники Генерального консульства Кыргызстана.

- Пока о состоянии здоровья пострадавшего неизвестно. В данный момент в больницу направляются сотрудники Консульства, после их визита будет дана дополнительная информация, - прокомментировали в МИД.

Сегодня, примерно в 7.22 самолет авиакомпании "Бек Эйр", выполняющий рейс Алматы-Нур-Султан потерпел крушение. Вскоре после взлета судно потеряло высоту и врезалось в бетонные ограждения. Sputnik.kz сообщает о 15 погибших и 30 пострадавших, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Опубликованы имена семи погибших: