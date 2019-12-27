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На борту рухнувшего близ Алматы самолета находился кыргызстанец

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- Екатерина Улитина
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На борту рухнувшего самолета Алматы-Нур-Султан находился гражданин Кыргызстана. Об этом VB.KG сообщили в МИД КР.

По данным внешнеполитического ведомства, сейчас пострадавший кыргызстанец находится в одной из больниц Алматы. К нему направляются сотрудники Генерального консульства Кыргызстана.

- Пока о состоянии здоровья пострадавшего неизвестно. В данный момент в больницу направляются сотрудники Консульства, после их визита будет дана дополнительная информация, - прокомментировали в МИД.

Сегодня, примерно в 7.22 самолет авиакомпании "Бек Эйр", выполняющий рейс Алматы-Нур-Султан потерпел крушение. Вскоре после взлета судно потеряло высоту и врезалось в бетонные ограждения. Sputnik.kz сообщает о 15 погибших и 30 пострадавших, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Опубликованы имена семи погибших:

  1. Астанов Николай 1971 года рождения
  2. Хайдаров Р. 1940 года рождения
  3. Калиев Бауржан 1974 года рождения
  4. Карибаев Базархан 1974 года рождения
  5. Муратбаев Марат 1961 года рождения
  6. Нурбаев Абай 1982 года рождения
  7. Исина А.


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URL: https://www.vb.kg/384422
Теги:
авиакатастрофа, Казахстан, Кыргызстан, самолеты, пострадавшие, крушение, МИД
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