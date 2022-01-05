Как губительное двоевластие стало причиной погромов в казахских селах

Кризис общин или власти? Еще два года назад, в феврале 2020 года, после событий в казахском селе Масанчи "Вечерка" писала о том, что причиной конфликта, приведшего к гибели людей и массовым погромам, стало двоевластие в Казахстане.

Если это криминальные разборки

Седьмого февраля в нескольких селах соседней республики, расположенных на границе с Кыргызстаном, случились беспорядки. В результате столкновений, которые официальная Астана назвала массовой дракой, погибли 11 человек.

Несколько тысяч казахстанцев дунганского происхождения были вынуждены искать на территории нашей страны временное убежище. По информации, только на вечер 8 февраля кыргызско–казахскую границу пересекли около 4 тысяч человек.

Власти РК взяли ситуацию под контроль благодаря вводу в район сил ОМОН. Через сутки люди стали возвращаться домой. Следственное управление департамента полиции Жамбыльской области начало досудебное расследование по статьям "Организация и участие в массовых беспорядках" и "Убийство".

Эти события для жителей нашей страны прозвучали как раскаты грома, предвещающего мощную бурю. Все начинается как местный конфликт - столкновения на национальной или бытовой почве, а потом революция. Мы такое проходили, и не раз.

Может быть, именно поэтому власти нашей страны смогли так чутко отреагировать на происходящее в соседней республике: вместо того чтобы закрыть границы на время беспорядков (как это, к слову, сделали бы казахи), наши дали временным беженцам спокойно пересечь рубеж и переждать, пока все уляжется.

Сегодня эксперты ищут причины случившегося. По одной из версий, происшедшее в Масанчи и других селах не что иное, как криминальная разборка.

Эту теорию выдвинул казахский политолог Айдос Сарым.

- Я бы не сводил все к бытовой ссоре или межнациональным разногласиям. Происшедшая трагедия - это проявление процессов, которые происходили не один год. Поэтому если предположить, что ситуация была спровоцирована третьими силами, как гласит одна из версий, то, скорее всего, это были криминальные структуры. Возможно, имел место передел сфер влияния, - заявил он в интервью СМИ.

Согласно этой версии, инцидент в Масанчи устроила группировка криминального авторитета Серика Джаманаева - Серика Головы, арестованного неподалеку от Алматы за пару дней до происшедшего. Эта преступная организация, как пишут казахстанские журналисты, контролирует весь преступный бизнес, включая наркотрафик, на юге Казахстана.

Похоже на правду. Пострадавшие в конфликте села действительно располагаются на приграничной территории, снискавшей темную славу. Считается, что там наиболее благоприятная география для того, чтобы проворачивать всякие противозаконные дела.

Вместе с тем место расположения этих сел - на границе с другим государством - предполагает, что в этой местности сотрудников правоохранительных органов и спецслужб работает куда больше, чем в любом из населенных пунктов в центральной части РК. Так вот, если все эти силовики проморгали криминальные разборки буквально у себя под носом, то выходит, что либо они чрезвычайно некомпетентны, либо встроены в мафиозные структуры.

Кроме того, пару лет назад - в феврале 2018–го - казахстанские правоохранители отчитывались о блестяще проведенной операции по разгрому транснациональной преступной группировки, действовавшей на приграничной территории между нашими странами. Эта антимафиозная кампания широко освещалась всеми СМИ Казахстана.

Главарем банды контрабандистов тогда признали кыргызского депутата ЖК от фракции "Кыргызстан" Дамирбека Асылбек уулу. В апреле прошлого года специализированный межрайонный суд Алматы приговорил его к 10 годам лишения свободы, признав виновным в создании и руководстве транснациональной организованной группой и экономической контрабанде.

Так вот, если причина нынешнего конфликта это действительно криминальные разборки, то выходит, что распиаренная всеми телеканалами, сайтами и газетами операция казахских силовиков двухгодичной давности - просто показуха. Или же как вариант - Казахстан с точки зрения уровня криминогенности так и не вышел из "лихих девяностых", когда банды в странах бывшего СССР росли как грибы.

Национальный фактор

Есть и другое объяснение происшедшего в Масанчи. Некоторые эксперты связывают эти события с вмешательством третьих сил. В частности, аналитики не уверены, что можно считать совпадением тот факт, что погромы в дунганских селах произошли всего лишь через неделю после визита в Казахстан госсекретаря США Майка Помпео.

Собственно о том, что в погромах немалую роль сыграли провокаторы, признал и президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев. Он считает, что кто–то "умышленно пытается придать происходящим столкновениям межнациональный характер".

Отметим, погромы случились в месте компактного проживания дунган в Жамбыльской области. Хотя до недавнего времени общины нормально уживались. Недаром ведь при Союзе Казахстан называли лабораторией дружбы народов.

Незадолго до погромов в соцсетях распространялись сообщения о том, что "дунгане специально пришли из Китая и они - передовой отряд китайской экспансии", против которой активно выступают в последнее время казахские национал–патриоты.

В российской "Независимой газете" представили мнение эксперта, который заявил, что в конфликте против дунган принимали участие уйгуры - под прикрытием полиции. Директор международных программ Института национальной стратегии России Юрий Солозобов заявил журналисту, что это понятно по видео, распространенным в интернете.

- На этапе подготовки оперативного реагирования сутки не было никаких действий со стороны силовиков. А на видео показано, что силовики ходят вместе с погромщиками. Это вызывает определенные вопросы, - сказал он.

По словам эксперта, любой погром - это удар по лицу власти. Для Казахстана, называвшего себя страной межнациональной гармонии, особенно. Для нового президента Токаева, начавшего либерализацию политической системы страны, вдвойне. Не секрет, что есть влиятельные силы в аппарате государства, которые хотели бы вести жесткий курс даже ценой внешнего управления. Если Ак– Орда жестко и быстро не отреагирует на эту провокацию, то за ней последуют другие, более масштабные.

Юрий Солозобов не исключил, что дестабилизация ситуации приурочена к годовщине назначения Токаева на пост президента.

- Его деятельность пытаются девальвировать, в том числе такими провокациями, чтобы показать, что либерализация политической системы, которую предложил Токаев, неосуществима в современном обществе, - полагает Юрий Солозобов.

В качестве главного оппонента Токаева Солозобов назвал главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова. Масимов, уйгур по происхождению, долгое время считался вторым по влиянию в РК после Назарбаева. Его называли потенциальным преемником Елбасы, а также модератором транзита власти.

Сейчас же, как считает российский эксперт, Карим Масимов ведет свою игру.

- Он работал с Китаем. И если Китай введет свои войска для стабилизации ситуации в Казахстане, - а такое возможно, если, например, конфликт затронет многочисленную управляемую уйгурскую группу, - то здесь появится удобный способ реабилитировать Китай в международных глазах и ввести войска для охраны экономического проекта "Один пояс - один путь" и транзитных интересов, - сказал Солозобов.

Губительное двоевластие

Действительно ли конфликт в Кордайском районе Казахстана могли спровоцировать в интересах третьих сил? Вполне возможно. Кому это выгодно? Помимо Китая, в этом могут быть заинтересованы США, которые явно вознамерились усилить свои позиции в Центральной Азии, или даже Узбекистан, который традиционно конкурирует с нашим северным соседом за лидерство в регионе.

Впрочем, сегодня важнее не то, кому на руку раскачка ситуации в РК, а то, почему вообще в относительно спокойном Казахстане стали возможны подобные столкновения.

Одна из наиболее очевидных причин кроется в том, что транзит власти в соседней республике получился половинчатым. Этого, наверное, и стоило ожидать, поскольку практика показывает, что в авторитарных государствах так называемый транзит власти - это химера. Он не существует. Новый лидер либо целиком и полностью берет управление страной на себя во всех сферах сверху донизу, либо становится свадебным генералом, в эпоху правления которого государству не светит ничего хорошего - его будут разрывать на части внутренние противоречия.

Касым–Жомарт Токаев сегодня так и не получил полный пакет властных полномочий. За его спиной стоит Елбасы, который остается влиятельным политиком, а в каких–то сферах и вовсе полновластным хозяином Казахстана. При таком положении дел вполне естественно, что соседняя республика сегодня словно проходит проверку на прочность. При двоевластии непросто выстроить баланс между политическими кланами, старающимися всячески подорвать влияние правящей элиты, и внешними игроками.

А ведь есть еще и потребности простого народа. Понятно, что корни конфликта в Масанчи тянутся даже не из плоскости глобальных геополитических игр. Они прорастают из нерешенности проблем развития, кроются в безработице, социальном расслоении, отсутствии социальной справедливости, недоверии к органам власти и их неспособности оперативно решать возникающие проблемы. На такой почве и прорастает агрессивный радикализм, насильственный экстремизм, включая откровенные провокации.

Полная смена власти на данном этапе помогла бы снять социальную напряженность - приоткрыть клапан и сбросить давление пара в кипящем котле. Примерно так в свое время сработал добровольный уход Бориса Ельцина с поста президента РФ. А Владимир Путин позже смог переложить ответственность за серьезные провалы во внешней и внутренней политике на своего предшественника. Это помогло не только Путину, который до сих пор едет на этой теме, но и самой России, которая после беспросветных ельцинских времен смогла вернуть позиции на международной арене и наладить внутристрановые дела.

К каким социальным потрясениям и трагическим событиям приводит двоевластие, раздирающее страну, кыргызстанцам известно не понаслышке. Когда экс–глава государства не желает в полной мере отдавать власть, пытаясь управлять, как марионеткой, новым президентом. В нашем случае у действующего президента хватило политического веса и влияния, чтобы урегулировать ситуацию.

А вот положение дел в Казахстане требует волевого решения от первого президента этой страны. По идее Нурсултан Назарбаев должен полностью довериться своему преемнику и передать ему все властные полномочия без остатка.

Елбасы за время своего правления не раз демонстрировал умение делать выбор в пользу своей страны, а не собственных амбиций. Хочется верить, что и сейчас он сумеет проявить это качество.

Автор: Анвар Ажиев