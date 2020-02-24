Первоклассный ажиотаж в Бишкеке набирает темп

15 февраля начался прием в первые классы муниципальных школ через систему электронной записи, но, однако, уже не обощшлось без эксцессов. Так в этом году в столичных школах выделено 17 тысяч 685 мест в первых классах, однако родители переживают, что их детям не достанется места в желаемой школе.

Напомним, в 2019 году первые три месяца заявки оформлялись в школу по микроучастку, а затем родители могли записать ребенка в школу не по месту жительства. Сейчас родители могут подать заявку в любую желаемую школу города. Естественно, что в учебные заведения, считающиеся престижными, ринулись родители со всего города, как только открылась запись. В итоге многие школы оказались заполненными за считанные часы, и мест для многих детей, проживающих рядом, просто не осталось.

- Наша 26–я школа оказалась заполненной в считанные часы. В итоге мы, проживающие через дорогу, получили отказ. Мы знаем, что еще пять ребят из нашего двора также получили отказ. Выходит, наши места занял кто–то из других районов. Теперь дети будут вынуждены добираться до школ за несколько километров, вместо того чтобы за 5–10 минут дойти до своей районной школы! - негодует бишкекчанка Елена.

Возмущенные родители утверждают, что это прямое нарушение Кодекса о детях, статья 10 "Основные гарантии прав ребенка на образование", которая гласит: "Ребенку гарантируется получение основного образования в государственном или муниципальном образовательном учреждении по месту его жительства".

На организованной Минобразования 19 февраля пресс–конференции замминстра Надира Джусупбекова сказала, что проект электронной записи все еще считается пилотным и проблемы остались прежними, как и год назад.

- Практика показывает, что последние три года только 30 процентов школьников обучается по микроучастку, остальные 70 - выбирают другие школы. В прошлом году были недовольны родители, которые не могли попасть в школу не по месту жительства, они говорили, что это нарушает их права на выбор места учебы для ребенка. В этом году мы решили дать возможность всем одновременно выбирать школы, к тому же период достаточно большой, до 15 августа все родители должны успеть зарегистрироваться в системе, - говорит специалист управления дошкольного и школьного образования Минобразования Айнура Кусеинова.

Остались нерешенными проблемы с выдачей справок с места жительства, которые выдают квартальные, ТСЖ и заверяют в МТУ. Там процветает коррупция, и родители готовы платить за липовые справки о прописке.

- Мы знаем, многие родители в статусных школах просто покупали справки. В этом году к справкам добавилось требование, чтобы в них содержалась информация не только о ребенке, но и о составе семьи, ведь ребенок 6–7 лет не может проживать один. Безопасность ребенка, конечно же, в приоритете. Поэтому если ребенок реально проживает рядом со школой, но его не зачислили, родители могут обратиться в управление образования, где их заявление рассмотрят в особом порядке и зачислят в школу по микроучастку, - говорит специалист столичного управления образования Чынара Исакова.

В этом году около 30 школ сократили количество квот по сравнению с прошлыми годами. Однако чиновники это объясняют лишь переполненностью самих школ. По их словам, директора не смогут принять детей сверх заявленных квот.

- Квоты в каждой школе определяют директора совместно с управлением образования мэрии по ежегодному августовскому учету детей школьного и предшкольного возраста, который проводят во всех районах города. В прошлом году приходилось комплектовать классы до 55 учеников. Конечно, это нарушает санитарно–гигиенические нормы, за это Санэпидемстанция штрафует директоров. Поэтому многие директора подавали меньше мест, но мы их уговариваем добавлять квоты, чтобы охватить всех детей. И пока не будут построены новые школы, эта проблема не решится, - добавила Чынара Исакова.