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В селе Аламудун пенсионерка, застав в доме вора, едва не лишилась жизни

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- Оксана Гут
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Оперативниками органов внутренних дел Чуйской области задержан мужчина, совершивший разбойное нападение на пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

18 февраля 2020 года в дежурную часть органов внутренних дел Аламудунского района поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Аламудун неизвестный мужчина в маске совершил разбойное нападение.

По данному факту незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По приезду сотрудников милиции было установлено, что 70-летняя пенсионерка возвратившись домой застала мужчину в маске, который проникнул в ее дом. После чего мужчина, угрожая физической расправой пожилой женщине, приставив нож к горлу, забрал денежные средства и золотые украшения после чего скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 202 (Разбой) УК КР и начато досудебное производство.

Для раскрытия данного преступления следственной службой были даны следственные поручения.

- В ходе кропотливой работы оперативников ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района уже вечером личность мужчины была установлена. В ходе принятых оперативных мер, 19 февраля злоумышленник был задержан сотрудниками милиции, им оказался 37-летний житель города Бишкек А.С., - отмечают в ГУВД.

По предварительной версии следствия было установлено, что злоумышленник ранее в начале месяца текущего года побывал у пенсионерки под видом покупателя дома, где узнав о том, что женщина проживает по адресу с сыном, который обычно в большинстве времени находится на работе, намерено совершил разбойное нападение.

В настоящее время в отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1 города Бишкек.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/385644
Теги:
задержание, кража, ограбление, Чуйская область, Кыргызстан
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